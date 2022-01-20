機場落地採檢範圍擴大　蘇貞昌下令：密切掌握機場人員健康狀態

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續在國際延燒，也使得台灣的境外移入確診個案不斷增加。行政院長蘇貞昌20日在院會中表示，國外疫情持續嚴峻，連帶讓疫情防守更加辛苦；針對指揮中心把落地採檢範圍從長程航班擴大到疫情風險較高的短程航班，蘇貞昌也提醒，交通部、衛福部務必督導落實，密切掌握機場人員的健康狀態。

▲衛福部長陳時中日前視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）



蘇貞昌指出，全球已經超過3.3億人確診，555萬人死亡，國外疫情持續嚴峻，2周前，院會也提到日本3個月來多次單日確診突破1千例，但昨天已經突破單日3萬例；法國單日新增超過46萬例、美國106萬例，這也連帶讓台灣疫情防守更加辛苦。

他表示，最近7天境外移入就達378例、本土確診75例，所幸大家將士用命、同心協力，在國人同胞高度配合、疫情指揮中心因應得宜，例為將確診者防堵在邊境，長程航班採取落地採檢陽性送醫，一周攔下超過200例確診，可見新措施的重要性。

由於指揮中心昨天宣布，將落地採檢範圍，從長程航班擴大到疫情風險較高的短程航班，蘇貞昌也指示，在相關空橋調度、候機室清消等，請衛福部、交通部等相關部會做好；強化機場防疫措施的密集採檢，也請交通部、衛福部督導落實，密切掌握機場人員的健康狀態。

蘇貞昌說，針對目前幾波疫情，從桃園機場衍生的社區疫情，多屬有跡可循。雖然還在可控範圍內，但如有新增確診案例，仍然要請地方政府、指揮中心加速疫調、加大匡列篩檢，並持續嚴密監測社區傳播等情形。

另外，蘇貞昌也提到，21日開始連續3天，就是大學學測，請教育部及指揮中心務必緊密配合，以最高規格防疫措施保護考生健康。他強調，指揮中心與教育部已對外說明，這次學測比照三級警戒下辦理的國中會考，提高防疫規格，例如不開放陪考、全程配戴口罩、進出動線管制、用餐使用隔板等。

蘇貞昌也提醒，請指揮中心與教育部保持密切聯繫，要就最新疫情發展與疫調情形，在考試前夕、考試期間，針對居家隔離、居家檢疫以及被匡列為自主健康管理者的學生名單，要在第一時間提供給教育部，以利試務中心安排在隔離考場應考；對於確診學生，教育部一定要提供補救措施，保障生學權利。