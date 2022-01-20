Omicron引爆6條傳播鏈！李秉穎分析「燒不停」2原因

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

桃園機場染疫擴及社區，銀行、西堤餐廳到校園、家庭等多點爆發。中央流行疫情指揮中心也研判，目前共有6條傳染鏈，且傳播仍然持續。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎認為，感染一直沒有被阻止，跟2大原因有關。

本土疫情升溫，指揮中心目前判斷有6條傳染鏈，更有公衛專家預估，到1月底本土個案可能會達540名。對於傳播鏈無法終結，李秉穎今（20）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時也坦言，這波疫情「蠻嚴重的」，但沒有到去年5、6月大爆發的程度。

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李秉穎解釋，現在的狀態是「一直在擴散中」，但不是大規模或社區中突然有3、4個隱形傳染鏈冒出。不過，仍然造成很大的衝擊，因為這波疫情一直沒有被阻止。醫師分析，這當然跟Omicron的傳染力較高有關，同時也和民眾防疫疲乏相關。

李秉穎提到，去年5月疫情發生時，街上突然馬上淨空，甚至還有日本媒體報導，對比現在的情況，一直有疫情出現，但人潮擁擠的地方依然擁擠，「這也是傳播鏈一直傳出去的原因之一。」只是，是否要為此升級至三級警戒，醫師認為「代價很大」，所以指揮中心還不做這部分的考慮。

對於疫情觀察，李秉穎說明，要以長遠的曲線來研判，假設昨天是10例個案、今天是5例，並不能因此放心，因為本來就會有波動，如：一週前平均是20例、這週平均為10例、下週則是5例，這才表示會慢慢的清零了。

隨著即將到來的春節，返鄉人潮可能會大規模移動，李秉穎直言「春節就是考驗防疫的時候」，此時北部往南部的人群特別多，還是再次叮嚀大家，「疫苗打好打滿、口罩戴好戴滿、有任何症狀要檢驗。」