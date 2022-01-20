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兔子也遭殃！香港已「兩針撲殺」1213隻小動物　本周將殺盡倉鼠

▲▼ 香港疫情,新冠疫情 。（圖／路透）

▲早前在有店員確診的銅鑼灣Little Boss寵物店中，抽取125個動物樣本，有11個倉鼠樣本初步陽性。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

因日前有寵物店店員確診、店內倉鼠驗出陽性反應，港府19日下達「殺鼠令」。香港漁護署透露行動進度，稱已「人道處理」1213隻小動物，包括159隻兔子、930隻倉鼠及38隻龍貓等；本周內將殺盡全港寵物店倉鼠。

據《香港01》報導，所有在銅鑼灣涉疫Little Boss寵物店及大埔倉庫內的動物全部需要人道毀滅。香港漁護署指，現時兩個地方已「人道處理」159隻兔子、930隻倉鼠及38隻龍貓，2隻金倉鼠、81隻天竺鼠及3隻白老鼠，換言之，合計1213隻小動物已失去生命。

香港漁護署同時呼籲市民把上月22日之後在全港寵物店購買的倉鼠交回，棄養後會作人道毀滅。署方表示，截至昨（19）日下午5時，共接收了60多隻由市民交出的倉鼠，所有倉鼠均未進行新冠病毒測試，暫時未被殺。

▲▼ 香港疫情,殺鼠令 。（圖／路透）

▲兔子也被撲殺 。（圖／路透）

有寵物店老闆表示，店內共有十多隻倉鼠，職員逐隻為牠們「打兩針」人道毀滅，確認死亡後，便將棉花棒放進喉嚨取樣本，同時檢走糞便等樣本化驗，再將屍體放入紅色塑膠袋離開。

香港漁護署預計本周內，將會把全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作「人道處理」；紀錄顯示，香港寵物店出售的倉鼠主要由荷蘭進口，正評估措施對售賣倉鼠的寵物店構成的影響，研究如何提供協助。

署方表示，倉鼠感染新冠病毒後未必立即病發，現時檢測陰性不一定等於未受感染，為了減低病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險，在徵詢防疫專家意見後，認為全數人道處理所有可售賣倉鼠的寵物店的倉鼠是穩妥和有效控制疫情的方法。

▲▼ 香港疫情,殺鼠令 。（圖／路透）

▲香港預計本周人道處理完所有寵物店倉鼠。（圖／路透）

針對香港此次「殺鼠令」，荷蘭農業部向《香港01》回應道，已知悉香港的新聞，正與當局聯絡取得更多資料；過去兩年已知悉部份寵物會受新冠病毒感染，包括狗、貓、倉鼠及雪貂等。

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