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獨／亞東醫院Omicron再爆1確診　隔離期「陰轉陽」

▲▼新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢,亞東醫院戶外篩檢站,快篩站,急診處 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院戶外篩檢站。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市亞東醫院1名護理師（案17967）確診Omicron後傳給給兒子（案18081），目前感染源仍未明。新北市衛生局啟動擴大篩檢，再度出現1例陰轉陽，列入今（20）日個案，但因為是在隔離期間被檢出，衛生單位評估影響較小。目前為止，亞東醫院傳播鏈共計3人染疫。對此，新北市衛生局證實，新確診的是該名護理師另一名兒子。

亞東醫院護理師（案17967），1月11日接種第3劑疫苗，1月15日出現咳嗽不適症狀，PCR採檢陽性、CT值21.5。衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患）。

其中，亞東醫院護理師的兒子，1月16日遭匡列接觸者隔離，當時PCR採檢陰性，但1月18日隔離中出現發燒症狀，再次進行PCR採檢陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療。

為了有效阻絕感染源擴大，亞東醫院、新北衛生局全力追感染源。在擴大篩檢過程中，再度出現1例陰轉陽，列入今（20）日個案，但因為是在隔離期間被檢出，衛生單位評估影響較小。目前亞東醫院傳播鏈共累積3人染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日則說明，亞東醫院確診護理師，確定感染Omicron變異株，但與本土其他個案無關，初判比較像是歐美進來的，因此是另一條傳播鏈。

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