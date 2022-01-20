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Omicron「超驚人傳染期」曝光！醫示警：不能縮短檢疫天數

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲境外移入居家檢疫天數因Omicron再度引發討論。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron驚人傳播力在這波桃機相關群聚已導致百人確診！有公衛學者呼籲它來得快去得也快，可縮短入境檢疫隔離天數，保留醫療量能。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究指出，Omicron獨特特性在於被感染者未出現任何症狀前，就將病毒傳染給他人，且無論是發病或確診後，需到10天才測不到病毒，因此不能只隔離5天檢疫。

醫師黃軒今日在粉專寫到，有記者詢問由於Omicron潛伏期短已縮短至1.5～3天，隔離檢疫是否也可從7天縮短為5天？他舉日本國立傳播疾病感控研究所近日發表在英國知名期刊的研究結果指出，Omicron最高複製能力可能會在發病後的2～3天，而不是如以往所想，只在潛伏期內的1.5～3天。

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研究人員發現，確診後以及症狀發作後的3～6天病毒複製量仍然很高，需要到第10天才測不到病毒；無症狀感染者也是在6～9天後才測不到；接種疫苗後萬一感染Omicron，也需要到第10天，才偵測不到病毒。

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲Omicorn高傳染力加上可傳染期超長，醫師黃軒認為不能只隔離檢疫5天。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

黃軒說，世界頂尖學術期刊《Nature》發表文章稱，早已發現輕症或無症狀感染者，可能會占所有新冠病毒感染者人數的60%。研究人員也表示，「當Omicron由於它獨特的特性，造成無症狀感染或輕微的感染，在未確診之前，早已在周邊大量的傳播了，這會使隔離匡列，變成不是一個有效的工具了。」

黃軒認為，不能只隔離5天檢疫，而是應做好個人防護措施，才是王道。正確戴口罩、勤洗手消毒、保持安全社交距離、在家飲食才最重要。另外，快打疫苗，也是目前公認免死亡、免重症的最佳工具。

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