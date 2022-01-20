Omicron「重複感染風險」是Delta的16倍　英國最新數據曝光

▲一些專家先前指出，英國的Omicron疫情已達高峰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

英國國家統計局（ONS）最新數據指出，Omicron去年12月成為主要毒株後，該國重複感染率上升，根據2021年12月20日至2022年1月9日的數據，新毒株的重覆感染風險為Delta病毒的16倍。

《天空新聞》報導，過去研究表明，Omicron具有「強大」能力，可以有效躲避染疫後產生的免疫力。英國國家統計局還表示，根據去年7月至今年1月數據，與14至89天前打完2劑疫苗的人相比，未接種者重複感染的機率高達2倍。

儘管Omicron傳播速度驚人，也確實提高新冠死亡率，但越來越多證據表明，即使在低接種率國家，它的致死率都比其他變異株更低。各國為了遏止最新毒株，加大力道推行疫苗及加強針接種，也進一步提高整體人口免疫程度。

▲英國民眾走過倫敦皮卡地里圓環。（圖／路透）

與此同時，英國將宣布鬆綁防疫措施，保留在店家及大眾運輸工具上戴口罩的規定，取消在家辦公及疫苗通行證（COVID passes）。

詹姆斯庫克大學醫院（James Cook University Hospital）加護病房顧問醫師克里（Dr Richard Cree）指出，該院18日的篩檢陽性患者達到176人，雖比第一波疫情的數字更高，但「像當時那樣不舒服的患者少得多，新冠病房裡不再擠滿難以呼吸的患者。儘管醫院目前仍承受巨大壓力，我有信心指出，最糟糕的情況很快就會過去，疫情終點如今近在眼前。」

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