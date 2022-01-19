獨／貨櫃車司機忘拉手煞車　肉身阻車慘遭「夾擊」驚悚畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區一輛貨櫃車19日下午在某工廠欲裝卸貨物，不料趙姓運將疑似忘記拉上手煞車，導致車輛緩緩向前滑動。趙驚覺貨櫃車在移動，趕緊下車以肉身阻擋，不料卻慘被貨櫃車與前方貨櫃「夾擊」。其他運將發現後，趕緊將人送醫，所幸趙姓運將傷勢不重，沒有生命危險。

▲趙姓運將疑似忘拉手煞車，導致車輛往前滑動，以肉身阻擋卻慘遭兩車「夾擊」受傷。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

大園警方指出，46歲的趙姓貨櫃車運將19日下午1點多在觀音區經建六路上某工廠裝卸貨物，不料駛入廠區時，疑似忘記拉上手煞車，隨即到貨櫃前處理線路，直到後來驚覺貨櫃車緩緩向前滑動，才趕緊以肉身想阻止，結果當場被「夾」在兩貨櫃之間。

桃園市消防局第三大隊草漯分隊派員急救，發現趙男右腹疼痛、後腦撕裂傷、後背疼痛等傷勢，立即清洗傷口、包紮止血，並給予面罩等救護處置，由草漯分隊救護車送往聯新醫院，所幸趙男意識清楚，目前仍在醫院救治中。

▲趙姓運將被夾，所幸其他同事見狀，才幸運撿回一命。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

當時其他貨櫃車運將察覺，趕緊報案處理，並叫來救護車將人送醫急救，救回趙男一命。大園警分局草漯派出所員警到場處理時，趙男已被送醫，初步了解其意識清楚、無生命危險，但身體有受傷，還在治療當中，警方將待其出院後再製作筆錄，以釐清意外發生原因。

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