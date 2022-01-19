快訊／婦打3劑莫德納「2天後呼吸困難送醫亡」　解剖死因出爐

▲嘉義女子14日打完第三劑疫苗，16日卻突然身體不適，緊急搶救後仍宣告不治。（圖／記者李毓康攝）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一名59歲劉姓女子14日接種完第三劑莫德納疫苗，16日凌晨向友人表示，其呼吸困難、身體不適，立即送往醫院，但經搶救後仍是宣告不治。對此，檢警會同法醫今（19日）解剖，發現死因為腸骨靜脈栓塞併後腹腔出血、肺栓塞。

嘉義地檢署表示，是否與疫苗注射有關，由衛福部判斷。另外，衛生局則指出，將會協助家屬申請疫苗不良反應相關救濟，並請醫院通報疫苗不良反應事件。