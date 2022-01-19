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貨車司機巷口迴轉遭毆　辣椒水反擊K.O.馬路暴怒哥

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區水源路2段72巷17日晚間9點多發生一起行車糾紛，警方獲報到場處理，發現貨車駕駛在該巷口迴轉，遭後方轎車按喇叭，因此下車查看狀況，不料又遭後車李姓駕駛出手毆打，當場持辣椒水反擊。雙方口角後，相互拿出手機錄影蒐證，而警方到場後，也將李男送醫治療。

▲汐止區水源路巷口17晚間21時許發生貨車迴轉與小客車發生行車糾紛噴辣椒水衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區水源路巷口17日晚間發生行車糾紛噴辣椒水衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局表示、當晚汐止派出所接獲民眾報案、上述時地行車糾紛發生，經警員到場衝突已終止，但現場有一名傷者李姓男子（56歲）經救護人員送醫治療。

在場警員詢問報案人和39歲貨車司機楊男，楊男稱起初在巷口迴轉，卻遭後方汽車駕駛李男按喇叭，因此把車停路邊查看情況，不料遭李男先是下車理論，還氣沖沖揮打他的左臉，讓他忍無可忍，才從車裡拿出預藏的辣椒水反擊。

楊男表示，李男持手機錄影揚言報警提告，而他也下車掏出手機蒐證，不料卻遭對方用手拍落，而且車上貨車鑰匙也遺失，讓他不禁懷疑，可能是李男趁他不注意進入車內、將車鑰匙取走。

事後，嗆聲的李男遭辣椒水攻擊送醫，所幸並無大礙。警方通知楊姓駕駛到汐止派出所接受訊問，楊姓貨車司機亦對李男提出傷害、妨害自由、毀損等告訴，警方依規定受理偵辦。

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