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社會 社會焦點 保障人權

八點檔女演員李亮瑾汐止住家大門遭破壞　警證實受理追查中

▲▼李亮瑾家中門鎖遭人蓄意破壞，火速報警。（圖／翻攝自臉書／李亮瑾）

▲李亮瑾家中門鎖遭人蓄意破壞，火速報警。（圖／翻攝自臉書／李亮瑾）

記者張君豪／新北報導

1月14日下午5時許，家住新北市汐止區的資深藝人張魁媳婦、知名八點檔女演員李亮瑾發現自家大門門打遭到破壞，嚇得趕緊報警處理，並找來鎖匠換鎖保護家人安全，鎖匠到場勘查確定門把遭蓄意破壞，李亮瑾特別透過臉書社團PO文，秀出受理報案證明單提告刑事毀損，警方證實受理報案展開調查。

李亮瑾透過自己臉抒發文表示，「年關將近、我覺得必須得讓大家知道這件事，也希望大家在自己住家方面都得再更加小心。」

▲▼李亮瑾家中門鎖遭人蓄意破壞，火速報警。（圖／翻攝自臉書／李亮瑾）

▲李亮瑾家中門鎖遭人蓄意破壞報警求助。（圖／翻攝自臉書／李亮瑾）

「事情的發生是在1/14日下午16:20，亮亮與二位友人推著嬰兒車帶小孩到住家樓下附近散心，17:20回到住處，一如往常的用酒精棉塗抹在門把上消毒（結果指紋已被酒精清除）再開門」，「但就在開門的時候卻發現，原本完好門把整個鬆脫」，李亮瑾警覺的詢問友人的意見，大家都覺得鬆動程度是被破壞的。

李亮瑾立刻報警處理，並找來鎖匠換鎖。鎖匠告知門把是遭蓄意破壞，因門上清楚可見有遭到外力破壞痕跡。李亮瑾不禁感嘆，「住家；一直是讓人安心的地方，沒想到在自己家裡、而且住處是有24保全管理的大樓、竟然遇到這麼讓人擔心受怕的事情，我們已經報警了！目前已排除小偷闖空門的可能，希望蓄意破壞的人可以自首以減輕刑罰。」

李亮瑾指出，沒有任何一個人有權利讓別人生活在恐懼之下，也希望當天有目擊案件發生過程的人可以挺身配合調查，讓大家一起共同維持社區的生活安全。目前轄區汐止警分局社后所證實受理報案，已調閱大樓監視器展開追查，並加強警員巡邏密度，也籲請民眾若在住家或社區發現可疑人事物，可向警方反映以利追查。
 

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