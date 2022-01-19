美股4大指數全暴跌　專家：市場針對聯準會緊縮立場做調整

▲受美股影響，台股今日開盤就下跌150點。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

受到美債殖利率攀升影響，周二美股四大指數全面下跌，連帶影響半導體股與科技股。資產管理專家阿西（James Athey）指出，美債殖利率再次出現波動，是市場針對聯準會逐漸緊縮的立場做出調整，股市面臨賣壓。

根據《富比士》報導，美國十年期國債殖利率在周二一度上升至1.86%，創下近兩年新高，而反映聯準會政策前景的兩年期國債殖利率也一度突破1.04%。

道瓊指數重挫超過540點（1.51%），收在35368.47點，納斯達克指數下跌超過380點（2.60%），收在14506.90點，標普500指數跌85.74點（1.84%），收在4577.11點，費城半導體指數則跌了173.37點（4.44%），收在3727.24點。

資產管理專家阿西（James Athey）同時也是Aberdeen資深經理對此表示，「美債殖利率再次出現波動，不是受突發消息導致，而是市場針對聯準會逐漸緊縮的立場做出調整，股市面臨賣壓。」

他也提醒，「摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前預測，今年需升息6~7次，市場甚至預計，3月將一口氣升息0.5%，這些都是推動市場重新訂價殖利率的關鍵因素。」

金融交易商FXTM高級研究分析師奧圖努加（Lukman Otunuga）則認為，「投資者逐漸接受，今年可能升息4次以控制通膨的預測，美債殖利率攀升，歐股和美股也跟著走低。」

台股受美股下跌影響，今（19）日開盤跌超過150點，之後跌幅雖然收在100點內，但11點又再殺逾140點，目前收在18227.46點。