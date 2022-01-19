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春節前開通！國4豐原潭子段週六傍晚通車　接台74線省20分鐘

▲▼楊瓊瓔順利爭取之下，國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

▲國道4號豐原潭子交流道春節前通車。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者許維寧／台北報導

春節運輸即將到來，交通部高公局今天（1/19）表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線潭子段路段，將於1月22日本週六下午6點半通車，將可提供豐原、潭子民眾快速銜接台74線，約可節省20分鐘路程。

高公局表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線的潭子路段在團隊趕工下，將於1月22日下午6點半通車，本次通車路段除了潭子交流道至潭子系統交流道路段、含主線1公里及匝環道5.79公里外，還包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子地區民眾一條快速進出台中市區的地區道路。

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高公局指出，潭子連絡道為東西向，兩端分別銜接豐興路（中89線）及福貴路，總長約1194公尺採雙向4車道設計，可提供潭子東、西側居民便捷道路，另豐原連絡道起自豐原市豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原連絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約2.2公里，採雙向4車道設計，將可提供豐原南區民眾快速銜接潭子交流道，經由匝環道上至主線橋梁，續往南與既有台74線快速道路銜接。

高公局表示，本次通車國道4號潭子路段尚未與既有國道4號銜接，但可提供豐原及潭子地區民眾快速便捷的銜接台74線，將可節省約20分鐘的路程。

▲春節前豐原潭子段通車路線圖。（圖／高公局提供）

▲春節前豐原潭子段通車路線圖。（圖／高公局提供）

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國道4號豐原潭子台中台74線

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