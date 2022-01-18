經部反擊禁陸冷凍釋迦！　農委會曝主因：無牽涉任何貿易反制行為

▲農委會表示，近年台灣沒有從大陸進口生鮮及冷凍釋迦。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

經濟部公告對大陸的冷凍釋迦發佈禁止進口令，農委會今（18日）晚說明，為拓展冷凍釋迦外銷市場，有效管理及統計冷凍釋迦出口數量，才請經濟部國際貿易局新增冷凍釋迦專屬號列，同時檢討相關進出口規定之行政作業，並無牽涉任何貿易反制行為。

台東鳳梨釋迦正值產期，過去以外銷為主，年產值近新台幣50億，今年受疫情和大陸禁止台灣釋迦進口影響，經濟部決定採取對等方式禁止大陸的冷凍釋迦進口。

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農委會表示，近年來我國並未自大陸或其他國家進口生鮮及冷凍釋迦，依照現行規定，大陸新鮮釋迦禁止輸入，而冷凍釋迦原屬於「CCC0811.90.39.00-5其他未加糖或未加甜味料之冷凍果實及堅果」的號列項下，並未禁止自大陸進口，造成生鮮與冷凍釋迦的進口管理作法並不一致，經洽詢相關產業團體意見，認為生鮮與冷凍釋迦進口管理之一致性確有其必要，故建議冷凍釋迦增列大陸物品不准輸入之規定。

農委會強調，為開拓台灣冷凍釋迦國際市場，積極提供外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，藉此穩定釋迦產地價格與農民收益，公告內容為「因應冷凍釋迦新增專屬貨品分類號列之行政作業」，並無牽涉任何貿易反制行為。