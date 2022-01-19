台灣相挺！2萬400瓶立陶宛蘭姆酒運抵基隆　台酒拚1月底上市

記者郭世賢／基隆報導

我國「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日掛牌運作，引發中國大陸對立陶宛政經施壓；其中，立陶宛運往中國2萬400瓶深色蘭姆酒竟遭拒收，台灣菸酒公司出手決定全數購入。貨輪「新明洲60」18日早上載運這批蘭姆酒從中國浙江省溫州港出發，深夜10點30分許抵達基隆港，停靠西17號碼頭進行卸運及報關作業。

▲立陶宛蘭姆酒2萬400瓶運抵基隆，台酒拚1月底上市。（圖／記者郭世賢翻攝）

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2021年疫情嚴峻時期，立陶宛曾捐贈台灣10萬片醫療級口罩、2萬劑AZ疫苗，台灣、立陶宛也於2021年11月份間互設代表處，此舉引發中國不滿，開始展開經貿報復，先有立陶宛知名啤酒商遭取消多筆訂單，甚至出現貨物無法清關情形，這批2萬400瓶深色蘭姆酒遭中國海關拒收，導致貨物滯留中國港口，無法進口，台酒公司二話不說，全數將蘭姆酒收下。

台酒公司指出，購入立陶宛MV Group生產的黑色蘭姆酒共2萬400瓶，每瓶0.7公升、酒精濃度37.5％，預估售價不超過1000元，由於台灣幾乎是進口白蘭姆酒，是用於調酒基底或製作麵包用，這批為黑色萊姆酒，台灣較為少見。立陶宛蘭姆酒進入台灣後，這批酒進庫、報關、完稅作業約要3天時間，才能出關運到台酒倉庫，接著以人工在瓶身背後貼上產地、成分等中文標示，裝箱才能販售。

台酒公司目前正洽談銷售事宜，預計這批蘭姆酒在春節年假（2月15日）後陸續上市，民眾可到酒類專賣店、台酒9處酒廠和3處啤酒廠的展售中心購買，目前圓山飯店已透露有意願購買7百瓶黑色蘭姆酒，作為過年時促銷酒品。

● 根據《國家發展委員會》提供資料「深色蘭姆酒」食用方式：

1、深色蘭姆酒50毫升搭配薑汁汽水100毫升，再佐以檸檬汁增添風味。

2、蘭姆酒15毫升加入5顆葡萄乾冷藏一夜後，加入雞蛋1顆、牛奶100毫升、砂糖25公克，放入盤中攪拌均勻後，將吐司泡入，最後將吸飽牛奶蛋汁的吐司放到平底鍋煎至金黃色即可。

3、牛排置入蘭姆酒30毫升浸泡約20分鐘後，置入平底鍋香煎，大火兩面各煎約2分鐘，小火每面各煎1分鐘，約5分熟後起鍋，再撒上鹽巴或胡椒即告完成。

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