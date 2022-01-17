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日本核食解禁？　趙少康：民進黨先為當年「為反而反」道歉！

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

日本福島五縣市食品解禁議題備受各界關注，對此，中廣董事長趙少康表示，民進黨在野時曾反核食不遺餘力，蔡政府如果一意孤行開放核食入關，要先為當年「為反而反、禍亂台灣」的行徑向國人致歉，「還要為罔顧2018年公投反核食的779萬臺灣人民致歉！」

趙少康表示，蔡政府放行日本五縣市核食進口的鋪陳越來越明顯，民進黨「反核電卻挺核食」，還要改核食為「福食」，真是令人啼笑皆非。凡走過必留下痕跡，「在野的民進黨不只曾經大力反萊豬，也曾經反核食不遺餘力！」

趙少康指出，311福島核災後蘇貞昌高喊「我們要寶島，不要輻島」、民進黨更藉機力推非核家園，林淑芬、劉建國等綠營立委曾為核食議題痛批馬英九「蓄意殺人、政府是共犯幫凶」，2016年，民進黨中央及13個執政縣市發布聯合聲明，表達禁止核食四原則，現任民進黨立委洪申翰更說過「日本是受災國，台灣不是，不需要妥協！」

趙少康批評，即使台日交流協會已經明白表示「台灣是否開放核食與能否加入CPTPP沒有必然連結」，民進黨還好意思「把核食變福食」，自己棄守談判立場，「連可以加入CPTPP的暗示都換不到，把國家尊嚴及經貿談判籌碼都丟光了。」

2016年，有網友在國發會的「公共政策網路參與平台」發起連署，要求蔡政府針對改變核食立場給國人一個交代，當時有超過5,000人附議，趙少康指出，直到五年後的現在，蔡政府隻字未回。在野時為反而反，執政後「綠能、你不能」。

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