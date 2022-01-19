大學術科考試下週登場　確診或居隔檢生另安排補考

▲大學術科考試下週登場，確診或居隔居檢及自主健康管理考生將另安排補考。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大學術科考試將在下周起陸續登場，主辦單位今（19日）提醒考生，留意疫情變化並落實自我健康管理，避免進出人潮擁擠的公共場所，若考生接獲政府相關單位通知為確診或居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，切勿私自參加考試，將另外安排補考相關事宜，倘有考生私自參加考試，經查證屬實後，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。

主辦單位、大學術科考試委員會聯合會指出，術科的音樂、美術、體育組，分別在1月25日至28日、1月27至28日，以及2月7日至9日間舉行考試，上週已公布防疫注意事項，這次考試將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，進入考區者須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放親友陪考，請考生務必遵守各項防疫規範，落實自我健康管理。

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▲大學術科考試下週登場。（圖／資料照片）

術科考試聯合會表示，將持續透過大考中心建立與衛生福利部疾病管制署相關單位，勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，考前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單，倘若考生接獲政府相關單位通知為確診或居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，請立即與各組（體育組03-3283201轉5001、美術04-22183482、音樂組02-77493004）聯絡，請考生切勿私自參加考試。

術科考試聯合會強調，因上述情況缺考者，各試務單位將另外協助安排補考，請考生配合，要是考生私自參加考試，經查證屬實後，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格，而為了確保整體考生健康及順利完成術科考試，各組將隨時關注疫情變化調整應變事宜，請考生及家長體諒並配合，也請考生在考試前務必避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試。