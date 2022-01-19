　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron是新冠大流行終結者？　佛奇：言之過早

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲佛奇稱，只有當新出現的另一種變種病毒不再逃脫過去的免疫反應時，Omicron才有可能讓新冠走向流行病的道路。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron疫情由於症狀與普通感冒相似，因此不少專家認為，它的出現將讓新冠疫情從大流行演變成更易於控制的流行病，然而美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）17日表示，現在就預測Omicron是新冠疫情的終結者仍為時尚早，而且只有在新變種病毒不再逃脫免疫反應時，這種情況才能實現。

綜合CNN等美媒報導，佛奇在17日的世界經濟論壇「達沃斯議程」（Davos Agenda）線上會議中表示，Omicron是否會成為活體病毒疫苗是一個懸而未決的問題，因為隨著新的變種病毒的出現，疫情還是會有很多變數。

他表示，「我也希望Omicron能終結新冠大流行，並演變成一般流行病，但只有當新發現的另一種變種病毒不再逃脫過去的免疫反應時，這種情況才能實現」。佛奇也認為，即使Omicron真的是最後一個新冠變種病毒，人類也不太可能完全消滅新冠，因為新冠應該仍會在「不干擾社會」的情況下存在。

佛奇指出，這就是評估新冠是否會成為地方性流行病的標準，它將和現有的上呼吸道感染、副流行性感冒、鼻病毒等廣泛傳染病一樣，不會完全被消滅，但政府也不再需要為了防疫，強制人們戴口罩或封城，導致人們的生活秩序被干擾。至於新冠何時才會變成地方性流行病，佛奇則表示他也不清楚。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／新竹疫情擴大！　鵝肉店驗出確診者
社區4大未爆彈！　這7人感染源不明　
鍾漢良熱搜第1新劇「首度用原聲」　網幻滅：救命啊
快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯　蔡英文交辦3大任務
快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園
Keanna「大曬327刺青」！　他揪時間點：要被前夫酸爆
快訊／鴻海也宣布了！「住中壢員工」啟動居家上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打完疫苗一定有副作用？　美研究：多半是「反安慰劑效應」引起

辣媽確診「母乳變螢光綠」！她嗨喊天然抗體...專家揭變色真相

Omicron是新冠大流行終結者？　佛奇：言之過早

世衛：今年有望「終結」新冠疫情全球公衛危機

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

美飛機商疑遭中資轉移技術恐「軍事化」　當局展開國安調查

美國免費快篩試劑網站試辦上線　首波每戶發4份

烏克蘭情勢緊張　布林肯與俄外長21日日內瓦會談

41歐洲議會議員致函歐盟　外交部：團結力挺立陶宛

東加海嘯「增至3死」空拍對比圖曝！　火山灰覆蓋全島

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

打完疫苗一定有副作用？　美研究：多半是「反安慰劑效應」引起

辣媽確診「母乳變螢光綠」！她嗨喊天然抗體...專家揭變色真相

Omicron是新冠大流行終結者？　佛奇：言之過早

世衛：今年有望「終結」新冠疫情全球公衛危機

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

美飛機商疑遭中資轉移技術恐「軍事化」　當局展開國安調查

美國免費快篩試劑網站試辦上線　首波每戶發4份

烏克蘭情勢緊張　布林肯與俄外長21日日內瓦會談

41歐洲議會議員致函歐盟　外交部：團結力挺立陶宛

東加海嘯「增至3死」空拍對比圖曝！　火山灰覆蓋全島

福特全新Mondeo大陸版外觀超帥氣！台灣車迷只剩旅行車可以買

今早5航班10人確診　王必勝：落地採檢將擴及南亞、東南亞航班

香港倉鼠被驗出Delta病毒　倉鼠協會：已有60隻被棄養

「我是警察，是要來抓妳！」渣男假冒警性侵援交女

全台房市熱爆！　調查：去年Q4營建規劃、施作職缺數成長近2成

黃偉哲否認曾當抓耙仔　總統府：支持他勇於捍衛清白

招名威／Omicron終結疫情「無稽之談」　第三劑「換廠牌打」

想拚功獎竟造假還搶同事績效　離譜消防員淪貪污犯判刑2年

小虎珠寶墜霸氣招財　持紅瑪瑙古錢幣象徵「金銀財寶滿手抓」

冷空氣挾雨彈狂轟！今「又濕又冷探14度」　半個台灣都是降雨熱區

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

3寶爸為實現換妻夢！迷昏老婆讓同事性侵

疫情燒2年！輝瑞執行長曝好轉時間點

即／微軟收購動視暴雪　成為全球收入第三大遊戲公司

格鬥辣妹認拍性愛影片！　考慮公開分享

高盛財報疲弱、美債殖利率攀升　美股收盤重挫543點

財富自由！男大生「自拍照NFT」大賺2700萬

正妹熱戀大24歲窮男友　婚後才知嫁給富豪

美股開盤下挫　道瓊指數跌逾520點

富士山隨時可能噴發！　噴火口增加近6倍　

《寧靜海》很寧靜　科幻劇是韓劇軟肋？

美航空業警告5G將導致航班大亂　日航取消波音777飛美

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

5G訊號為何「威脅美國飛安」　始末整理一次看

日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

更多熱門

相關新聞

研究：疫苗副作用多是「反安慰劑效應」引起

研究：疫苗副作用多是「反安慰劑效應」引起

根據美國最新研究指出，許多人打完新冠疫苗後出現的副作用，其實並非疫苗本身所導致，有超過三分之二可歸因於「反安慰劑效應」所造成。

港疑爆全球首例「倉鼠傳人」確診　

港疑爆全球首例「倉鼠傳人」確診　

大學術科考試確診生另安排補考

大學術科考試確診生另安排補考

WHO：今年有望「終結」全球疫情公衛危機

WHO：今年有望「終結」全球疫情公衛危機

陸增55例確診　陝西去年爆發以來首日0新增

陸增55例確診　陝西去年爆發以來首日0新增

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Omicron美國北美要聞佛奇

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

桃園市本土+14　新增3學校停課

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

ØZI性愛片外流首現身！

28歲上火線扛慘澹家業　簡民智重燃台灣第二大電腦商榮光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面