Omicron是新冠大流行終結者？　佛奇：言之過早

▲佛奇稱，只有當新出現的另一種變種病毒不再逃脫過去的免疫反應時，Omicron才有可能讓新冠走向流行病的道路。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron疫情由於症狀與普通感冒相似，因此不少專家認為，它的出現將讓新冠疫情從大流行演變成更易於控制的流行病，然而美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）17日表示，現在就預測Omicron是新冠疫情的終結者仍為時尚早，而且只有在新變種病毒不再逃脫免疫反應時，這種情況才能實現。

綜合CNN等美媒報導，佛奇在17日的世界經濟論壇「達沃斯議程」（Davos Agenda）線上會議中表示，Omicron是否會成為活體病毒疫苗是一個懸而未決的問題，因為隨著新的變種病毒的出現，疫情還是會有很多變數。

他表示，「我也希望Omicron能終結新冠大流行，並演變成一般流行病，但只有當新發現的另一種變種病毒不再逃脫過去的免疫反應時，這種情況才能實現」。佛奇也認為，即使Omicron真的是最後一個新冠變種病毒，人類也不太可能完全消滅新冠，因為新冠應該仍會在「不干擾社會」的情況下存在。

佛奇指出，這就是評估新冠是否會成為地方性流行病的標準，它將和現有的上呼吸道感染、副流行性感冒、鼻病毒等廣泛傳染病一樣，不會完全被消滅，但政府也不再需要為了防疫，強制人們戴口罩或封城，導致人們的生活秩序被干擾。至於新冠何時才會變成地方性流行病，佛奇則表示他也不清楚。

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