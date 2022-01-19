我家住在貓熊村／記者花23年紀錄藏族鄉村　從觀察者成一家人

記者魏有德／綜合報導

四川《封面新聞》一名資深記者楊濤1998年初學攝影時，帶著一台普通的底片相機，穿過峽谷和深山，來到位於雅安寶興的磽磧藏族鄉，就此結下與這片大陸國寶「大熊貓」（貓熊，下同）野生棲息地和當地人文風情的不解之緣。

▲四川雅安磽磧藏族鄉地處群山環抱中，是野生貓熊棲息地之一。（圖／封面新聞）

這座名為磽磧（讀音：敲器）的小鄉村不僅有著稍微拗口生僻的名字，連地理位置都處在綿延山脈中的一處峽谷地，鑲嵌在青山綠樹中。楊濤表示，在四川，這樣的村莊並不少見，「非要說有什麼特殊之處，大概就是這是距離成都很近的藏族鄉，以及太容易偶遇熊貓而被遊客們稱為熊貓村。」

▲磽磧當地建築充滿藏族風情。（圖／封面新聞）

2021年是楊濤和磽磧鄉產生牽絆的第23年，在他60多次親赴磽磧拍下的7萬多張影像定格中，有小朋友長大成人，有年輕人相親相愛，有新生命誕生，還有老人離去，「多年以來，我以一個觀察者姿態，成為村莊的一員。一起經歷過的春種秋收冬藏，讓我感嘆他們順應自然、感恩天地的生活智慧；當自然災害來臨，那些凍壞的莊稼又被重新補種新苗，我看到他們的隱忍和堅強。」

▲磽磧居民拍下的野生貓熊。（圖／封面新聞）

磽磧藏族鄉是寶興縣唯一一個少數民族鄉。距今約3000年的西周時期，一隻北方氐羌部落遷徙到磽磧鄉嘎日溝一帶，開始定居生活和畜牧業，直至漢代，該處出現了雅爾撒等人群聚落。雅爾撒遺址發掘出的漢代民居遺址，其房屋結構與現今磽磧的房屋結構完全一致。

除了豐富的人文風情，磽磧鄉是大陸野生大熊貓集中分布區和主要繁衍棲地，還是大陸於2021年10月設立的大熊貓國家公園重要組成部分。當地民眾直擊、巧遇、營救野生大熊貓成為常態，也因此聞名海內外，數次登上影片熱搜榜。

▲四川封面新聞記者紀錄磽磧人文風情23年，相片中的小女孩隨著歲月長大成人。（圖／封面新聞）

楊濤在2019年和朋友一同完成關於磽磧口述史的短片。村民透過鏡頭分享對家鄉的看法和意象。成片在村裡播放時，當村民看著一些過世的人又出現在影片中，老人們眼眶濕潤地說，「好像他們還沒有離開。」

對於楊濤這個外地人而言，他透過鏡頭融入這個與世無爭的社會，紀錄著一代一代磽磧人的成長。在他的影像裡，玩泥巴的噶西拉姆長大了，作為親友團的成員，楊濤在還在2021年秋天還參加她的送親儀式；能卡曼拿起相機記錄村莊日常；愛笑的克斯曼依然開朗，生活幸福......。

楊濤表示，新一代的磽磧人正在成長，「他們是大時代裡的小人物，或許人生沒有什麼波瀾壯闊，但是活出了某種鮮明的態度，正開啓屬於他們的人生。」

原圖文／四川封面新聞記者 楊濤 杜江茜 李佳雨