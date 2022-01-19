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我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生 氂牛減產維護國寶聚居地（下）

文／封面新聞 記者杜江茜  李佳雨 楊濤報導

四川雅安寶興的磽磧村被外界稱為「熊貓（貓熊，下同）村」，吸引不少關心及愛護大熊貓的人士前往探秘，從事大熊貓保護30多年的高華康便是其中一員。高華康在39年前於磽磧的林場守候28天，終於抓拍到罕見的大熊貓野外產子瞬間，「這裡地廣人稀，海拔和環境都是最適合牠們；磽磧的每一條溝裡都有大熊貓。」

▲磽磧村氂牛。（圖／封面新聞）

▲磽磧村獨特的自然環境是貓熊重要的棲息地之一。（圖／封面新聞）

從地理位置上看，邛崍山脈隨著造山運動隆起，構成四川盆地上高聳的骨架，暴露於雪線之上形成一系列巨大雪山。這一面峽谷封閉，保持著原生棲息環境，是古老孑遺動物天然的避難場所。有這樣的原生環境，人與大熊貓之間便有了交集。

如今，村民們碰見大熊貓，最多也就遠遠用手機拍下。那些在樹上發呆、在草坡曬太陽、在河溝邊喝水...多數時候，大熊貓懶懶看一眼，慢悠悠鑽進林子深處。有次放牛，村民阿杰看見一隻大熊貓向他跑來，他拼命逃跑，平息後又悄悄返回，「原來牠在竹林裡弄了一個好大的窩，裡面有才生下不久的小崽崽。」

▲磽磧村氂牛。（圖／封面新聞）

▲磽磧村民飼養氂牛作為重要的生活及經濟來源。（圖／封面新聞）

大熊貓國家公園在2021年10月正式設立，大熊貓受威脅程度等級也從「瀕危」降為「易危」，長期與熊貓為鄰的歲月中，磽磧也正在改變。這是阿杰持續減少氂牛數量的第3年。從最多時的200多頭到如今不足20頭，理由很簡單，要給大自然喘息的機會。

磽磧人一直以來將氂牛全年散養在高山牧場。四川大學李錦教授說，這個村子裡用一種最純樸的自然平衡，不但有冬春和夏秋兩季的草場輪換使用，更關鍵的是，每戶人家的氂牛數量是恆定的，「這家新買了1頭小氂牛，那就要宰1頭。」

直至2000年後，牛肉價格上升，這種平衡才被打破。隨著氂牛數量激增，阿杰發現自家的牛開始吃不飽了，與之相對應的是能長到小腿高的草場恢復期也逐漸變長。對此，他開始減少氂牛數量，與此同時，身邊的鄰居都開始做同樣的事。

▲磽磧村氂牛。（圖／封面新聞）

▲控制氂牛數量是磽磧村民維護貓熊棲息環境和大自然復育的最重要「一件事」。（圖／封面新聞）

阿杰小時候被選中去寶興縣唱了當地一首關於大熊貓的歌曲，長大後，他做護林員保護大熊貓，而未來，他計劃還要持續減少氂牛數量。

當地村民這種純樸的認知，和學術上的觀點相契合。在動物保護領域，熊貓兼顧「傘護種」和「旗艦種」的角色，牠生存的區域能覆蓋很多其它物種的棲息地。因此，保護熊貓也就保護了更多的物種與環境。

據大熊貓國家公園雅安管理分局工作人員介紹，過去四年，雅安完成大熊貓棲息地修復21.18萬畝，建立3條大熊貓棲息地走廊帶，進行4個珍稀野生植物小種群、7個珍稀動物物種的保護研究工作。

在磽磧下轄的村子中，大熊貓保護被寫進村規民約，村民必須聚在一起，認真地簽下自己的名字。在當地的習俗中，需要簽名的都是很莊重的場合，例如蓋房、祭祀、紅白事等，這也代表著當地村民將保護熊貓、與熊貓共生列為最重要的一件事。

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2021年11月23日，四川雅安，寶興磽磧，又有村民在回家途中偶遇大熊貓（貓熊，下同）。在深夜飄雪的公路上，毛絨絨的「大傢伙」不緊不慢踱著步。村民舉著手機想著，「你還不『夾生』（害怕）呢。」當確認大熊貓徹底離開後，才開車離去。事隔一日，這段影片由當地融媒體中心發佈到網上，在2小時內瀏覽數達到百萬。

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