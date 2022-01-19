我家住在貓熊村／村民與野生貓熊共生 氂牛減產維護國寶聚居地（上）

文／封面新聞 記者楊濤 杜江茜 李佳雨報導

2021年11月23日，四川雅安，寶興磽磧，又有村民在回家途中偶遇大熊貓（貓熊，下同）。在深夜飄雪的公路上，毛絨絨的「大傢伙」不緊不慢踱著步。村民舉著手機想著，「你還不『夾生』（害怕）呢。」當確認大熊貓徹底離開後，才開車離去。事隔一日，這段影片由當地融媒體中心發佈到網上，在2小時內瀏覽數達到百萬。

▲磽磧民眾在回家路上直擊野生貓熊。（圖／封面新聞）

對此，鄉長楊浩並不意外，「現在村民們看見熊貓，都會拍個視頻（影片）啥的，大家都喜歡，這已是2021年入冬後，磽磧第三次因為村民偶遇大熊貓而被關注。」

磽磧是位於四川西北部的藏族鄉，這樣的村莊在四川並不少見，「非要說有什麼特殊之處，大概就是這是距離成都很近的藏族鄉，以及太容易偶遇熊貓而被遊客們稱為熊貓村。」

大熊貓國家公園寶興片區相關工作人員表示，在第四次全國大熊貓調查中，寶興縣共擁有181頭野生大熊貓，數量在全國縣（區）中位居第二，「發現野生大熊貓頻繁活動，體現野生動物保護力度不斷增強。」

位於大熊貓國家公園核心區的寶興縣磽磧藏族鄉被外界不斷聚焦。不過，當地村民們有著自己的邏輯，村民能卡曼認為，「我們和熊貓，和很多動物都是鄰居；和鄰居互相尊重就行，沒必要太親密。」

▲磽磧植春玉曾在野外救回一頭受傷的野生貓熊寶寶。（圖／封面新聞）

夾拉村村民植春玉從山上回到經營的民宿時，被吃飯的遊客一眼認出，「你就是那位抱著熊貓拍照的阿姨吧？」對此，植春玉顯得有些不好意思。她在數年前於山上挖野菜時，一隻大熊貓突然從樹上摔落她面前。

為了不驚嚇到大熊貓，植春玉先是躲得遠遠的靜待十幾分鐘，等到確定「這傢伙」沒有「家長」陪同，而且還生病了，她便將大熊貓用背篼背回家，植春玉回憶，「牠好像知道我們是來救牠的，乖乖的。」

這頭生病的熊貓重20多斤（約10多公斤），從事熊貓保育的高華康看見小傢伙依偎在植春玉身邊，他便拍下這個令人生羨的瞬間。照片流傳出去，植春玉便多了一個「抱著熊貓拍照的阿姨」外號。

植春玉的丈夫天寶表示，「在磽磧，這不稀奇。我們這裡熊貓最多的地方，藏語叫嘎雜門，就是我老家，我放牛（的時候），一天看到過9個（頭）。」

對於老一輩磽磧人而言，大熊貓怎麼就變「稀奇」了，山上還有金絲猴、小熊貓、高山兀鷲和各種植物，都是當地人眼中的「神奇寶貝」。

▲磽磧村民設立告示牌，提醒外來的遊客已進入和貓熊共處的環境。（圖／封面新聞）

由於磽磧地處四川盆地向青藏高原過渡帶，為全球重要生態區，同時也是大陸大熊貓國家公園雅安片區，連接著邛崍山-大相嶺山系大熊貓棲息地的重要廊道，也連接小相嶺-涼山山系的關鍵區域，對於連通相互隔離的大熊貓棲息地，實現隔離大熊貓種群基因交流具有重要意義。

因此，這座與大自然共生的村莊，有著數代人傳承下來和自然相處的智慧。四川大學的李錦教授曾對磽磧進行持續5年的田野調查，她有感於當地人對宇宙、土地、山川河流有一種最虔誠和樸素的認知，例如，磽磧人信仰山神，他們不能傷害老虎、豹子，因為那是山神化身。（待續）

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