四川樂山大佛又「黑鼻花臉」「大美容」後粉面玉容僅維持2年

▲四川樂山大佛2年前才進行大美容修繕，如今又「黑鼻花臉」。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

四川樂山大佛是全球現存最大尊的石刻坐佛，高度達70公尺，2019年大規模修繕後不到3年，大佛的鼻頭再度呈現大面積黑斑，周邊石窟及大佛臉部、胸腹位置也再度出現裂痕，讓專家傷透腦筋。四川文物局8日邀請大陸多位知名專家，一同替樂山大佛「會診」，盼能藉此找到一帖治標治本的「良方」。

▲四川樂山大佛為全球現存最大的石刻坐佛。（圖／CFP）

《新華社》報導，來自中國文化遺產研究院、敦煌研究院、四川省文物考古研究院等單位的專家們經過現場勘查後一致認為，樂山大佛存在多種病害，最主要「病根」在水患。專家認為，水的問題、內部裂隙的位置、防風化（凝結水數據）、用什麼材料修復、是否建大佛閣遮起來、遊客承載量極限等，都需要系統規劃、分步落實。

樂山大佛位於四川樂山市大渡河、青衣江和岷江三江匯流處的紅色山岩體上，被外界譽為，「山是一尊佛，佛是一座山。」不過，紅砂岩山體存在風化病害嚴重的問題，部分岩體表面甚至明顯泥沙化，用手指輕輕一抹便可能脫落。

再加上當地氣候潮濕、水氣豐沛等因素，樂山大佛長期受到水害、生物病害、風化病害、修復層開裂剝落等問題屢見不鮮。在遊客眼中，樂山大佛時常「臉花鼻黑」、「流淚」、「長草」、「開裂」，自2019年4月大規模修繕完工至今還不到三年時間。

▲樂山大佛經過美容，鼻頭上最明顯的黑斑順利去除。（圖／CFP）

曾參與修繕的工程師無奈表示，研究者曾在大佛臉部的眉周邊發現鐵釘，那是早年人們為固定錘灰的方式，進入新世紀後，錘灰工藝也獲得改善，在傳統的水泥、石灰、炭灰和麻刀外加入紅砂岩，令質地更接近砂岩山體，但若濕氣不絕，再好的敷料都會空鼓、裂開，直至脫落，「如果不治理排水，每次用錘灰搶救式地抹一遍，也只能維持兩三年。」