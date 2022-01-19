5G訊號為何「威脅美國飛安」一次看　航空巨頭憂影響百萬旅客

▲10家航空公司CEO聯手阻止新5G服務。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國多間航空公司執行長17日聯合致函拜登政府，警告美國電信巨擘AT&T和Verizon預計部署的新C波段5G服務將會危及飛安，潛在的干擾會對高度儀等飛機敏感儀器造成影響，嚴重後果可導致美國航班大亂，更可能影響聯合航空每年1.5萬架次航班，關鍵原因之一便是5G頻段太過靠近高度儀頻段，容易造成干擾。

AT&T和Verizon於18日同意暫緩原訂19日上線的C波段5G服務計畫，原因是航空公司執行長們在前一天及時請求拜登政府介入，並說明電信業者的新計畫可能造成「災難性後果」，除非國內主要大型機場飛機能夠起飛，否則數以百萬計的旅客和貨物將只能滯留在原地，「代表以昨天為例，會有超過1100架次和10萬名乘客的航班被取消、改道或延後。」

5G服務計畫原先為提供客戶能取得更快的網速，卻發現可能對美國全國飛安造成嚴重影響，為何事情會演變成網速與飛安的衝突，以下整理。

5G是什麼？

5G是目前最新一代網路，距離2009年4G推出後已13年，過去幾乎每10年就會更新一代網路，相較於4G能讓用戶快速下載APP、串流影音和其他資料，5G提供的網速更快，甚至能讓用戶在短時間內迅速下載一部電影到手機裡，並允許更多裝置同時上網。





▲在許多國家5G服務已能和航空並行。（圖／路透）

為何美國航空產業會那麼恐懼5G？

AT&T和Verizon去年總共花費670億美元取得了准許升級5G服務的證照，但美國政府出售的中端5G頻寬，其3.7至3.98 GHz的範圍太過接近高度儀運作頻段所在的4.2至4.4 GHz範圍，由於高度儀讀數會協助順利自動降落以及檢測風切，若出現干擾可能導致飛機失事。

5G網路服務能夠和飛航產業共同存在嗎？

美國聯邦通訊委員會（FCC）、聯邦航空管理局（FAA）、電信業者都同意5G和飛航能夠同時存在，事實上全球已有近40個國家提供5G服務。

電信業者也指出已經實施的國家中，沒有發生過5G訊號嚴重干擾飛機以至於不能飛行的情況，FAA也同意這項說法，並指能夠順暢運作的關鍵在於訊號發送能量在機場周圍都會被調降，電信業者也和航空公司協調運作。

事實上歐洲國家之所以能順利運行，其一原因也是3.4-3.8 GHz範圍內的中端5G頻寬比美國還低。

為何唯獨美國不行？

其實AT&T和Verizon早在去年12月就計畫5G上線，卻因為航空業界的龐大質疑聲量而延至今年一月，3日再度被阻止後，同意延後2個禮拜，訂在19日上線。

電信業者除了深入檢視5G可能造成的影響外，也提出解決辦法包括在機場周圍降低5G訊號強度，並在5G上線的6個月內，以低能量的方式運作全國的5G服務，以增加更多與航空業者協調合作的時間，卻仍在17日被強力阻止。

達美航空、聯合航東、西南航空等10家航空業者紛紛警告，5G影響比他們原先預期的還要嚴重，仍要求在跑道2英哩的範圍內不能有5G訊號。

航空業者與FAA表示先前就已提出C波段5G服務可能造成的潛在影響，但電信業者和FCC卻直接忽略問題。電信業者和FCC則反駁航空業者好幾年前早就知道C波段技術，卻沒有任何提前準備，除了不升級高度儀外，FAA在過去幾周明知5G服務即將上線，卻也沒有盡職檢視飛機上的相關設備。

如何解決？

AT&T和Verizon同意暫時延後一些主要機場附近的5G無線發射塔建設，但最終仍需要FAA認證高度儀與5G服務同時運作卻不會彼此過度干擾，有賴航空和電信兩方共同找出解決方案。