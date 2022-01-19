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烏克蘭情勢緊張　布林肯與俄外長21日日內瓦會談

▲美國國務卿布林肯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲美國務卿布林肯將與俄外長拉夫羅夫會談。（圖／路透）

文／中央社莫斯科／華盛頓18日綜合外電報導

在烏克蘭邊界情勢緊張之際，俄羅斯「工商日報」今天報導，俄國外交部長拉夫羅夫和美國國務卿布林肯將於21日在日內瓦會談，討論莫斯科向西方尋求的安全保證。一名美國國務院高階官員說，布林肯將在會談中敦促俄國立即採取行動讓烏克蘭情勢降溫。

「工商日報」（Kommersant）引述其消息來源表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和布林肯（Antony Blinken）今天在電話交談中同意這項會談。

上述高階官員向記者簡報時表示，儘管外交行動持續不斷，俄羅斯卻升高緊張情勢，隨時可能對烏克蘭發動攻擊，可能在元月至二月間。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表示，烏克蘭危機極其危險，俄國隨時可能對烏克蘭發動攻擊。

美國國務院表示，在擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭之際，布林肯今天將搭機前往烏克蘭展現支持，預定19日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

布林肯20日也會前往柏林，與英國、法國和德國就烏克蘭危機進行四方會談。

「工商日報」報導，布林肯接著將前往日內瓦與拉夫羅夫會談。

俄羅斯外交部在聲明中說，拉夫羅夫和布林肯今天討論了很快地進行更多接觸的可能性。

聲明中說，拉夫羅夫告訴布林肯，莫斯科需要美國對其安全要求的「具體」答覆，他「重申華盛頓必須儘快對所提及的文件提供逐條的書面評論」。

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