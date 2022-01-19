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黃偉哲捲線民風暴！大一遭吸收「表面服從實際狡猾」　考評紀錄曝

野百合世代的黃偉哲陷入線民風暴，他大一遭教官吸收，後又因參與農民運動反被列為監控對象。

▲野百合世代的黃偉哲陷入線民風暴，他大一遭教官吸收，後又因參與農民運動反被列為監控對象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

促轉會開放政治檔案，意外揭露立委黃國書曾為情治單位情蒐，掀起的「線民風暴」持續悶燒。本刊調查，促轉會去年陸續約談多位人士，約談名單中還包括台南市長黃偉哲，相關檔案記載，黃在大一即遭教官盯上，要他回報社團動態直到大三，相關單位以「誤餐費」名義讓他支領每次約1、2千元報酬，領據至今保留在促轉會卷證中。

黃偉哲小檔案
年齡 ▶ 58歲
現職 ▶ 台南市長
經歷 ▶ 立委、國大代表、台南縣議員
學歷 ▶ 哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士、耶魯大學公共衛生碩士、台大農推系
家庭 ▶ 已婚，育有1女

除此之外，本刊掌握，一度被教官吸收的黃偉哲，後來因參加520農運遭警方暴打後，開始拒絕配合，從大四到退伍擔任國會助理期間，反被列為監控對象，相關言行也記載在促轉會檔案中。

促轉會公布的「校園安定系統之布建運用情形」，揭露情治體系當年在校園部署的監控網絡。

除此之外，本刊掌握，一度被教官吸收的黃偉哲，後來因參加520農運遭警方暴打後，開始拒絕配合，從大四到退伍擔任國會助理期間，反被列為監控對象，相關言行也記載在促轉會檔案中。

黃國書去年爆出曾遭情治系統吸收，綠營內的線民風暴持續悶燒，台南市長黃偉哲日前也遭PTT網友點名，是促轉會資料代號「A143」的線民，黃除了否認指控，也向警方備案，並在接受廣播節目訪問時感嘆：「人在江湖上走，紛紛擾擾就是多，自己要能夠面對這件事。」

儘管黃偉哲極力撇清，但本刊掌握，促轉會資料釋出後，與黃同屬野百合世代的學運圈早已私下熱議。這批政治檔案出自促轉會去年5月公布的「校園安定系統之佈建運用情形」，內容揭露威權統治時期，情治體系在校園部署的監控網絡，包括支津佈建的線民名冊、履歷、工作績效、評價及支薪狀況。

黃偉哲當年曾參與台大自由之愛學運，還舉著「黨團、情治、軍訓勢力退出校園」標語。（翻攝黃偉哲臉書）

本刊掌握，促轉會去年約談多位人士釐清當年情治單位監控的狀況，黃偉哲也在列，他遭約談時向時任促轉會副主委的葉虹靈坦承，大學時有一部分由教官提供的「誤餐費」領據是他親筆所簽，但只是口頭告知社團行程，否認提供任何個人情資。

一名看過監控檔案的人士另透露，黃遭盯上當了3年線民，因參與520農運遭警方暴打後開始拒絕配合教官，大四起竟反遭情治系統列為監控對象，甚至擔任國會助理期間仍遭鎖定。

黃國書遭爆曾為情治單位線民後坦承不諱，已遭民進黨新潮流系除名，並宣布退出民進黨及立院黨團運作、立委屆滿後不再連任。

對於監控檔案引起的線民風暴，促轉會則多次重申，線民只是監控系統的末端，應設法了解檔案脈絡及掌握監控系統的運作方式，且監控檔案與其他政治檔案一樣，是經情治人員篩選、轉傳，層層通報被過濾的資訊，盡信或全然推翻都可能失之武斷，若全然相信，可能淪為「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」的怪象，也曾有當事人發現檔案留有相關紀錄後，才改變說詞坦承過去的案例。

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根據本刊掌握促轉會的檔案，相關單位對黃及另一名同學的（監控）考評記載，「表面上服從，但實際上很狡滑」，並註記對黃的說法須「再三斟酌」；另一份政治檔案也顯示，直到黃當兵退伍後、任葉菊蘭立委助理期間，仍是情治單位監控的對象。

「黃偉哲大概也沒料到，自己因為參加520抗爭，會從教官的眼線反而變成監控對象。」知情人士透露，促轉會2019年3月到去年5月，開放懷疑遭監控的當事人申請閱覽自身檔案，直至去年有78人申請閱覽，其中一名中研院文史背景的黃偉哲大學同學，因好奇申請調閱檔案，才發現黃及多名濁水溪社同學，都被課外活動組及調查局人員列為觀察（監控）對象。

促轉會去年約談許多人釐清當年情治單位監控狀況，黃偉哲也在名單之列。

野百合世代的黃偉哲，就讀台大農推系時加入大學新聞社、當過代聯會訊主編，還是濁水溪社創始社員。一名野百合世代要角對本刊說，黃曾參與台大「自由之愛」學運，在內部滿核心的，曾協助跨校學運串連工作。黃過去受訪說：「我是走事務性的工作、內控型的，不是站在檯面上拿麥克風的，我也滿安於自己的角色扮演！」

黃偉哲日前遭PTT網友點名是促轉會資料中代號「A143」的線民，但他矢口否認。（翻攝促轉會檔案）

1987年3月24日，自由之愛運動約50、60名學生遊行至行政院遞請願書，要求修改大學法、主張學生代聯會普選；同年5月11日又以「511台大學生日」為名漫步校園、發表演講呼籲普選，參與者包括林佳龍、鄭文燦、鍾佳濱如今都是綠營大咖，22歲的黃偉哲也舉著「黨團、情治、軍訓系統退出校園」標語，站在隊伍之列。隔年，台灣爆發解嚴後最大的農民抗爭「520農運」，黃曾秀出照片回憶，「當年鎮暴警察踩在我們身上的傷痕，激勵我們繼續為民主改革而戰」。

2017年12月，立法院通過《勞基法部分條文修正草案》初審（即一例一休再修正版本），台大濁水溪社批黃支持勞基法「修惡」，決議對他開除社籍。


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