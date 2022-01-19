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想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去

記者陳俊宏／綜合報導

法屬馬丁尼克女生Marie分享本來想去中國，後來因簽證問題改來台灣，「我被逼著選擇來到這個我完全不認識的島嶼。」但她因此愛上台灣，「來台灣玩兩周和去高雄當交換學生5個月，都是我人生目前最美麗的錯誤，請台灣讓我繼續錯下去吧！」

Marie接受《不要鬧工作室》訪問表示，馬丁尼克是一個法國的海外省小島，人口大約38.6萬人，她一直很想往外交領域發展，覺得學習中文是很加分的選擇，因此在巴黎一所大學專攻中文和中華文化。

Marie說，2018年暑假，她想實際測試自己的中文能力，卻發現法國人去中國需要簽證，繁瑣的申請程序和昂貴的手續費用，當這趟旅行看起來不可行之際，她的語言教授叫她去台灣，因為不需要簽證。

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▼Marie分享愛上台灣的心路歷程。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「我不想去一個我沒聽過的地方」，Marie回憶，但她又不想整個暑假和爸媽待一起，眼看申請時間快過只好選台灣，「我被逼著選擇來到這個我完全不認識的島嶼」；她一開始真的以為這是錯誤的選擇，但只來台短短兩周，「我就已經想要嫁給台北。」

Marie指出，2019年，她在法國的大學提供可去中國和台灣當交換學生的機會，她不假思索就選台灣，已等不及要再訪台北，結果交換課程是在高雄，她一開始超級失望到差點哭出來，因為不想去一個沒聽過的城市。

Marie表示，結果她在高雄待5個月，就決定不管怎樣以後一定要回來高雄；2021年終於盼到可來台北實習的機會，「我不喜歡告訴別人我有多愛台灣，我寧願用行動證明，現在我打算一直留在這，直到有人趕我走為止。」

Marie對台灣告白，「每個人難免都會犯錯，但有一些是美麗的錯誤，會來台灣玩兩周和去高雄當交換學生5個月，都是我人生目前最美麗的錯誤，請台灣讓我繼續錯下去吧！」

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