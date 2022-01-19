法國正妹想去中國「卻來到台灣」　結果驚呼：我想嫁給台北

▲法國正妹Marie一開始想去中國，後來很不情願地來到台灣，卻從此愛上台灣。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

來自法國的正妹Marie，一心嚮往外交領域，也對中華文化相當有興趣，所以在大學的時候專攻中文與中華文化領域，2018年的暑假想要去中國測試自己的中文能力，但是卻發現法國人去中國需要很複雜的簽證程序，才在指導教授的建議下，來到不需要簽證的台灣，最後才發現這是個美麗的錯誤。

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▲Marie在台灣玩了2個禮拜，就想要嫁給台北。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Marie表示，一開始並不想去一個自己沒聽過的地方，但是又不想浪費整個暑假的時光，才有點不甘願的選擇台灣，一開始以為自己的選擇是錯誤的，但是短短2個禮拜，自己就想嫁給台北。

Marie 說，2019年她在法國的大學提供了與中國和台灣交換的機會，她毫不猶豫地選擇台灣，結果交換的課程在高雄，於是她被送去高雄，一開始對於自己被送去一個不認識的城市，失望到差點哭出來。

▲Marie表示，比起用說的，寧願用行動證明自己有多愛台灣。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Marie接著表示，5個月的交換過去了，她決定以後一定要再回到高雄，到了2021年她終於盼到了在台北實習的機會，她不喜歡告訴別人自己有多愛台灣，她寧願用行動證明，她打算一直留在這裡，直到有人趕她走為止。

Marie最後用中文說，人生難免犯錯，但有時候你可能會犯下一些美麗的錯誤，會來台灣玩2個禮拜，跟去高雄交換5個月，「都是我人生目前最美麗的錯誤，請台灣繼續讓我錯下去吧」。

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