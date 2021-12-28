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波蘭正妹5歲就神預言「我是台灣人」　回憶在台14年時光淚崩

▲▼波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭）5歲的時候就說「我是台灣人」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭）5歲的時候就說「我是台灣人」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

嫁到台灣14年的波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭），接受不要鬧工作室（Stop Kiddin studio ）的訪問，回憶起自己第一次認識台灣，是5歲的時候從波蘭的氣象上，看到「台北」的地名，當時她就童言童語的跟外公說，「我是台灣人」，沒想到從此就與台灣結下不解之緣，更從此來到台灣生活了14年。

安娜回想自己第一次認識台灣，是跟外公一起看氣象，有一個地名叫台北，覺得這個地明非常的可愛、好笑，就跟外公說「我想要去那裡」，外公說，「台北在台灣，好遠喔」。

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▲▼波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭）5歲的時候就說「我是台灣人」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲安娜5歲的時候就跟外公說「我是台灣人，我要回家了」，如今變成神預言。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

安娜當時就回答外公，「沒關係，我是台灣人，我要回家了」。

安娜接著回顧自己的生平，高一的時候跟爸媽參加旅行團到中國，參觀各大城市，也是她第一次離開歐洲，中華文化深深吸引她，買了許多紀念品把自己的房間布置成中國城。

安娜說，後來去德國參加活動，認識了一個台灣男生，後來到了2007年，決定一起搬來台灣，在台灣念大學，沒想到所有的課都是用中文上，完全聽不懂，與台灣同學相處的過程，體會到台灣人的委婉、禮貌、客氣和為人著想的人情味，跟她的個性不謀而合，讓她回到波蘭反而格格不入。

▲▼波蘭正妹、台灣媳婦安娜（愛蘭）5歲的時候就說「我是台灣人」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲安娜都覺得自己是「住在波蘭人身體的台灣人」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

安娜不禁認為，「難道我是住在波蘭人身體的台灣人嗎？」

安娜接著說，她真的很適應在台灣的便利生活，跟鄰居溜小孩、聊八卦，而且覺得在這裡，好像沒有事情是無法解決的，因為大家都會互相幫忙。

安娜強調，唯一美中不足的是，有些朋友會覺得她的中文能力，是理所當然的，但是在他們看不見的背後，是她日以繼夜、不辭勞苦換來的成果。

安娜在最後不禁落淚表示，其實來台灣之前，跟媽媽的感情沒有很好，是後來生了小孩，才了解媽媽的辛苦，其實每天都很想念媽媽，謝謝媽媽把她生下來，讓她有來到台灣的自由，找到自己的幸福。

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