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波蘭妹超愛台灣早餐店！狂嗑200元內容物曝　竟被爸罵

記者陳俊宏／綜合報導

嫁到台灣14年的波蘭正妹、台灣媳婦Anna，分享台灣早餐店有讓人「被愛」的感覺，「上次回波蘭被爸爸罵了，他說我吃太多要克制一點。」

Anna接受《不要鬧工作室》訪問，她點了一個鱈魚丹麥堡、一份起司河粉皮蛋餅、一份蔥抓餅、一份蘿蔔糕、一杯大杯熱鮮奶茶，她輕輕鬆鬆就吃完。

波蘭妹超愛台灣早餐店！狂嗑200元內容物曝　竟被爸罵。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▲▼Anna輕鬆吃完200元早餐。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

波蘭妹超愛台灣早餐店！狂嗑200元內容物曝　竟被爸罵。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「很多人都以為我是小鳥胃，但我其實可以吃很多東西。」Anna表示，她很喜歡台灣早餐店，第一是有很選擇，有中式、西式餐點；另一個特點是讓人感到被愛，因平常都是媽媽先起床，幫小孩準備早餐，那都沒人幫媽媽準備早餐，所以來到早餐店就有被愛感。

「我覺得養我很不簡單喔」，Anna笑說，上次回波蘭被爸爸罵，「他說我吃太多要克制一點。其實我不是從小就很會吃，我小時候完全不吃東西，爸媽很擔心把我養死，我是來台灣之後才懂得吃東西是一種享受。」

Anna指出，曾想報名大胃王比賽，但那時要顧小孩怕無法專心吃，所以沒報名，這次非常感謝《不要鬧工作室》讓她吃200元早餐，「讓我的夢想成真」！她也說，其實很會吃有時是非常尷尬的一件事，像和朋友去吃火鍋，他們都吃飽了，自己就不太好意思再加點。

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