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豪乳格鬥妹認拍性愛影片！　辣曝考慮公開分享

▲美國26歲格鬥女神范贊特 (Paige VanZant)身材火辣，大方秀「豪乳」。（圖／翻攝自Instagram）

▲范贊特經常在社群軟體上傳辣照。（圖／翻攝自Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

UFC前格鬥名將范贊特（Paige Vanzant）轉戰「裸拳聯盟」後，火辣身材不僅吸引粉絲還為她賺進大筆收入，日前被問到是否考慮拍攝性愛影片，她卻回答早就已經拍了，還以模稜兩可的答案撩撥粉絲神經，表示有可能分享出售。

《每日星報》報導，27歲的范贊特在Instagram擁有300萬粉絲的高人氣，她經常透過Instagram限時動態的問答和粉絲聯繫情感，在最近一次的問答中被粉絲問到是否會考慮拍攝性愛影片，她的回答是，「我會嗎？我們（和老公）早就已經拍了...我會分享、販售和推銷影片嗎...嗯...那要另當別論了。」

▲美國26歲格鬥女神范贊特 (Paige VanZant)身材火辣，大方秀「豪乳」。（圖／翻攝自Instagram）

▲范贊特年輕身材好，吸引百萬粉絲追隨。（圖／翻攝自Instagram）

范贊特坦承又辛辣的發言讓粉絲們瘋狂，事實上她還在UFC出賽時就已經因為自己大方不羈的個性圈粉無數，轉戰裸拳聯盟後更是讓粉絲「拳頭都硬了」，儘管她沒有在當紅的成人訂閱網站「OnlyFans」出現，但她有自己的網站「PaigeFanZant」，粉絲人數高達120萬。

▲美國26歲格鬥女神范贊特 (Paige VanZant)身材火辣，大方秀「豪乳」。（圖／翻攝自IG）

▲▼曾贈送原味比基尼的范贊特，今年將回歸裸拳格鬥。（圖／翻攝自IG）

▲美國26歲格鬥女神范贊特 (Paige VanZant)身材火辣，大方秀「豪乳」。（圖／翻攝自IG）

范贊特提供3種訂閱方案，並在會員限制內容中火辣揭露自己的身材，粉絲只要每月付費9.99美元（約新台幣275元），就能解鎖會員內容。除了裸拳格鬥冠軍賽（BKFC，Bare Knuckle Fighting Championship）以外，范贊特還曾經以「按讚抽比基尼」的方式贈送原味比基尼給粉絲，因此這次辛辣發言肯定會讓粉絲期待究竟能否等到性愛影片的發售，畢竟這是她第一次公開承認影片存在，而她也沒有把話說死。

此外裸拳格鬥冠軍賽總裁斐爾德曼（Dave Feldman）也證實，范贊特將於今年4月、5月間回歸第三場裸拳格鬥，「她會再上場打拳的。」

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