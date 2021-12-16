淫邪蘿莉控以裸照逼交往陪睡　13歲少女哀鳴：把我當肉便器

▲13歲少女不甘遭蘿莉控性侵並以裸照逼交往，哀鳴對方「只是把我當肉便器」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子曾跟13歲少女嘿咻被判刑2年坐牢，出獄本性不改，再找另1名13歲少女交往，更以裸照逼對方陪睡，還偏愛到北市峨眉立體停車場內的男廁「辦事」，少女看穿陳男只是「玩我的身體」、「把我當肉便器」，拒絕陳男再碰她，陳男惱怒揚言把少女裸照po網，少女感嘆「為什麼一個國中生要面對這種壓力」，經家長發現提告，台北地院依加重強制性交等罪判陳男7年10月徒刑。

判決指出，27歲的陳男2018年間透過朋友介紹認識本案少女，打聽得知少女曾自拍裸照傳給別人，他謊稱自己也拿到一份，嚇唬少女若不跟他上床，就要把裸照散布出去，少女害怕，同年8月2日只好跟陳男到峨眉立體停車場內的男廁，任由陳男淫辱得逞，不料陳男用手機強拍2人性愛畫面及少女裸照，變成之後脅迫少女和他交往的籌碼。

少女跟陳男在一起，很快就發現陳男只是貪圖她的肉體，每次碰面「就只會幹來幹去」，她用補習很晚以及父母不准她出門為由，企圖疏遠陳男，陳男惱怒，揚言要把少女裸照和不雅片po到臉書社團，或是去做「家庭訪問」、直接交給少女父母，威脅少女就算「用硬闖的」也要出門跟他碰面，若是少女封鎖他帳號，「妳一封我就上傳」。

少女傳訊息給陳男攤牌「我現在就是不打算跟你」，強調「我找男朋友，是要會保護我會關心我，而你，藉著男朋友的名義，玩我的身體，還拿照片說要發社團」，「我不會愛你，你這樣，不叫做男朋友」，「如果你真的把我當女朋友，你會讓我的身體被看到嗎」，「你明明就只是把我當肉便器，我們之間結束了！」

陳男不死心，持續揚言「做不到我就馬上發照片」、「我還是直接去妳家吧，照片也發吧」、「妳就繼續不理」、「你最好是好好處理，不然我絕對玩死妳」等語。少女絕望回應「這本來就不應該出現，為什麼一個國中生要面對這種壓力？」、「我到底憑什麼要一直跟你交往，我們差了幾歲？」

少女父母同年9月察覺女兒不對勁，找女兒朋友探聽得知內情，報警提告。陳男到案認罪，交出強拍少女的不雅影像。法官審理查明陳男前案也是跟13歲少女嘿咻，而且2次都在峨眉停車場內的男廁苟且，因賠償80萬元獲輕判2年徒刑，出獄仍不知悔改，甚至假釋剛期滿，就以恐嚇為手段再犯，依加重強制性交等罪判刑7年10月，可上訴。