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3寶爸為實現換妻夢！下藥灌醉老婆「讓同事性侵」　策劃2年檢震驚

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新加坡一名男子為滿足自己「換妻」的性幻想，將老婆迷昏供同事性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡一名男子在2017年時，下藥迷昏自己的妻子，並要求47歲的同事當著他的面性侵，以滿足自己「換妻」的性幻想，所幸同事因有勃起障礙而未能得逞，但還是被人妻發現並告上法院。對此，這名同事在今年1月13日，被依性騷擾和性侵未遂等罪名判刑3年。

根據「中國報」報導，擔任銷售經理的同事與人夫是在2010年相識，2人在2015年成為同事之後，關係變得更為密切，人夫開始會向對方分享自己性生活的細節以及對「換妻」的幻想，希望能看其他男人與妻子發生性行為，甚至還提出讓同事與自己妻子發生性關係的想法，而同事聽聞後，也沒有拒絕，默認了人夫的提議。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲人夫向同事提議後，2人便開始長達2年的計畫。（示意圖／記者黃克翔攝）

報導指出，人夫與妻子育有3名子女，即便如此，他還是與同事策畫了2年，並在2017年8月31日傍晚，將妻子灌酒下藥迷昏，再安排3名孩子和女傭睡在另一個房間，讓同事得以順利進到2人的房間，並試圖性侵。不料同事因有勃起障礙，嘗試了30至45秒後，性侵未遂。

人妻隨後驚醒，發現自己全身赤裸並戴著眼罩，趕緊將眼罩摘下後，便發現企圖和她發生關係的男子並非是丈夫，同事見狀也趕緊落跑。人妻事後要求2人寫懺悔信，同事在信中表示，他在房間內待了5至8分鐘，人夫跟他說一切都沒問題，但後來才發現原來人妻不知情，而且還失去意識。

檢方表示，這起案件「令人震驚」，同事和人夫有明確的預謀行為，且2人在執行這項計畫前，討論了大約2年的時間，而人夫的性幻想是否得已落實，同事是關鍵，要求法院判處2年至3年半徒刑。對此，法院近日依性騷擾和性侵未遂等罪名，判處同事3年徒刑。人夫部份則將於下個月開庭。

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