慘痛教訓！保留死傷最重2車廂　台鐵太魯閣號事故列車北運保存

▲去年4月2日台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷重大事故。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應罹難者家屬要求，台鐵局保留太魯閣號事故列車第7、8節車廂，28日沿著蘇花路廊北上運到富岡基地，公路總局指出，28日、29日夜間蘇澳到和仁路段實施交通管制方便運行。2節事故車廂將放置富岡基地保存，將來作為台鐵員工訓練教材。

去年4月2日台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷，事故發生將滿週年。行政院長蘇貞昌2月接見太魯閣號事故罹難者家屬代表，家屬提出保留死傷最嚴重的第7、8節事故車廂訴的求，蘇貞昌當即指示台鐵將車廂保留做為員工訓練教材引以爲戒。

台鐵局向運安會申請獲核准，本月初決議將事故車廂放置富岡基地暫置，待2027年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用後，再將教材內容結合事故車輛實體展示。

▲事故列車均以帆布覆蓋，其中第7、8節車廂將於28日夜間出發北運。

台鐵花蓮機務段長黃宗賢指出，事故發生後8節車廂暫置附近的和仁火車站，其中第1、2節車廂因受損輕微，已由機車頭拖至基隆七堵廠區；目前僅剩第3至8節車廂。由於車廂運送不易，台鐵委請專業運輸公司協助，調來後2輪可轉向的拖板車載運，目前第7、8節車廂已用帆布妥善覆蓋，28日吊放至拖板車，夜間出發。

台鐵委請專業處理，從西部調來兩輛後輪可轉向的拖板車載運。兩節車廂已用帆布妥善覆蓋，28日上午吊放上拖板車，夜間上路。