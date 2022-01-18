虎頭山釋迦媽媽「讓嬰兒睡在紙箱」　雨天擺攤苦撐生計

▲釋迦媽媽用紙箱當成孩子們的嬰兒床，邊顧娃邊擺攤。（圖／翻攝自桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁）

記者陳俐潔／綜合報導

自從疫情以來，觀光景點的攤商生意大受影響，「桃園媽媽」李柏瑟日前在粉絲專頁PO出虎頭山的攤商邊顧攤、邊把襁褓中的孩子放在紙箱照顧，這一幕讓李柏瑟不禁鼻酸，疾呼桃園鄉親來捧場，讓他們早點收工回家。

李柏瑟寫道「今天上虎頭山，關心疫情下的路邊攤生意好不好？看到其中有一攤賣釋迦的媽媽，旁邊有一個箱子，裡面有一位可愛的小baby，這位辛苦的媽媽一邊做生意一邊還要照顧幼小的孩子。」只見紙箱上方用毯子蓋著，裡頭躺了一個小嬰兒，老闆蹲在箱子旁邊用奶瓶餵著奶，天空還飄著細雨，令人不忍。

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▲釋迦媽媽為了騰出車內空間裝貨，孩子只好睡在紙箱內。（圖／翻攝自桃園媽媽-李柏瑟粉絲專頁）

貼文一出，許多熱心民眾紛紛表示可以捐助嬰兒車，讓孩子不用把紙箱當嬰兒床，但李柏瑟詢問釋迦媽媽後得知，只是因為貨車沒空間載，才把孩子放在紙箱中躲風，也婉拒了其他網友們的物資捐贈，家中已有嬰兒車。

隔日李柏瑟再次前往釋迦媽媽的擺攤地點，看見前來捧場的人潮生意熱絡了不少，紙箱中的孩子還流著鼻水跟忙碌的媽媽討抱。有網友詢問釋迦媽媽的擺攤地點，李柏瑟留言回應「在虎頭山後段的路邊右邊，斜對面有一攤賣杏仁茶，一箱150到200 ，300都有，因為每天的釋迦大小都不一，所以價錢會調整，真的非常非常謝謝您喔。」