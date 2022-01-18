明新科大確診女室友到過！台鐵竹北站忙清消　竹縣急採5520人

▲竹北火車站傳出有確診女學生到過，緊急進行全面大清消。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

桃園西堤群聚風暴燒進新竹！明新科大女學生前往西堤用餐後確診，17日期同住室友（案17999）也染疫，由於案17999在吉的堡幼兒園實習，為防堵疫情擴散，新竹縣府除緊急宣布該幼兒園停課外，同時匡列476人急採，並公布相關足跡，顯示案17999曾到過竹北台鐵站，台鐵也緊急進行環境清消。此波確診匡列人數，新竹縣府統計有出現確診者的3所學校人數後，預計將採檢5520人。

桃園疫情燒進新竹，明新科大女學生確診染疫後在傳染給其同住室友後，明新科大也對此緊急停課7日，截至16日採檢456人全數陰性，17日擴大PCR採檢833人，其中206人陰性，627人檢驗中；18日也持續進行校內PCR採檢，共有777人檢驗中。

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而該名染疫室友因在吉的堡維育分園中實習，新竹縣府除緊急宣布停課14天外，同時擴大匡列採檢624人，目前376人陰性，其餘檢驗中；其中吉的堡維育幼兒園共匡列居家隔離476人，含補習班271人和幼兒園205人。

▲▼1/18 新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）



根據新竹縣府疫調顯示，案17999曾在13日7時44分搭乘台鐵新豐車站1117班次前往北新竹站，1月13上午8點03分，再從北新竹站搭乘1712班次往六家站。台鐵獲報後，也緊急派員對環境進行清消。

另對於18日新竹縣新增一名確診者（案18062），經查後發現該名學生為義民中學高中三年級女學生，竹縣衛生局和教育局已至學校環境風險評估和疫調，並停課14天。

17日晚至18日上午，除緊急依風險程度匡列接觸者居家隔離110人、自主健康管理103人外，也將在18日下午起全校擴大篩檢，針對義民中學高中部39班1800多位學生及教職員約130位採檢，19日上午將持續採檢國中部21班、900多學生。

至於另名案1806，2人除到校上課外，竹縣公共場所活動史僅下課後步行至台鐵竹北火車站搭車（16:10至16:17，2541車次）回台鐵北新竹站。竹北火車站內外已由環保局完成消毒。

以下是三校篩檢人數統計：

1. 明新科大1/16(日)456人、1/17(一)833人、1/18(二)777人，合計2066人。

2. 吉的堡幼兒園維育分園1/17(一)474人、1/18(二)150人，合計624人

3. 義民高中1/18(二)預計採檢高中部約1800人、教職員130人，1/19(三)國中部約900人。