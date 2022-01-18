不怕打針了！　上海推「無針疫苗機器人」採高壓水柱注射

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠疫苗不斷普及，上海同濟大學近日推出了「自主智能無針疫苗注射機器人」，可通過高壓水柱，將疫苗的藥液注射到接種者的肌肉中，實現「無針注射」。

▲沒有針頭也能打疫苗 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，上海同濟大學副教授齊鵬團隊近日發佈大陸首款「自主智能無針疫苗注射機器人」，名叫「后羿」。這款機器人應用世界領先的人體3D模型識別算法及自適應機器人技術，結合機電一體化無針注射器設計，聯合多家技術企業和中國心血管醫生創新俱樂部（CCI）共同開發，是中國大陸首次發佈此項完整技術驗證方案。

▲無針疫苗注射機器人 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不少人好奇，注射位置如何選取，無針注射的背後原理是什麼？對此，齊鵬表示，自動疫苗注射機器人首先通過一個簡單的三維點雲相機對人體進行拍攝，快速自動擬合人體對應部位的3D模型，準確識別疫苗注射部位及注射角度。

他接著指出，機器人同時採用的七軸力控自適應機械臂應用高精度力控貼合算法，能確保注射器末端垂直緊貼注射部位，提升注射效果，減低痛楚；最後，無針注射部分通過高壓水柱，推動藥劑經過一個極細的噴嘴形成射流，高速穿過皮膚進入治療部位。

齊鵬介紹，藥管是無菌一次性使用，在藥液注射後丟棄，保證使用安全；目前該機器人注射系統採用氣壓驅動技術，藥液注射可以在半秒內完成。

▲無針注射部分通過高壓水柱，推動藥劑經過一個極細的噴嘴形成射流，高速穿過皮膚進入治療部位。（圖／翻攝自澎湃新聞）

此外，注射精度可精確到0.01毫升，適用於不同的疫苗對注射劑量要求。系統還具有注射深度調節功能，可適用於皮下或肌肉注射的不同種類疫苗。在安全性方面，無針注射器能消除對打針的恐懼，及被針頭劃上的風險。

團隊表示，無針注射將大大降低醫護人員的工作負擔，提高疫苗注射效率和效果。消息傳出後引發熱議，不少民眾表示更相信護士打針，「怎麼感覺比人打還要恐怖，等下機器故障了就尷尬了」、「更怕了好吧，原來打針還有護士阿姨安慰，不然也會想辦法分散注意力，這下好了，砧板上的肉，任由機器人宰割」、「可以跟她商量一下打得輕點嗎」。