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2022選雙北？回鍋台中？　林佳龍：為台灣而戰願粉身碎骨

▲前交通部長林佳龍出席《衝破黨禁 1986:民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台中市長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

面對2022年底地方大選，前台中市長林佳龍是否回鍋台中參選，或挑戰雙北市長，成為討論焦點。他17日接受訪問時表示，出來選必須要有道理，要讓人民覺得出師有名，選舉必須考量為誰而戰、為何而戰，如果是為台灣而戰，他即使粉身碎骨也會勇往直前。

對於先前台中市長連任失敗，林佳龍中午接受資深媒體人黃光芹的專訪時表示，他是學者從政，從學生時代一路參與民主運動，位子在哪裡要傾聽民意跟內心的呼喚，先前在台中10年磨一劍，最後連任沒有成功，原因在於韓國瑜掀起的「韓流」，還有他得罪了一些既得利益者。

對於是否投入新北市長選戰？林佳龍說，他已經擔任過直轄市長，現在不是抱持要去選，之後想再去當一次直轄市長的心情，但從客觀角度來看，民主政治等同政黨政治，也是選舉政治，而民進黨也有自己的機制。

林佳龍強調，這時候他放空自己，傾聽民意跟內心的聲音，現在很自由，因為一無所有反而無所不有，不會為了找下個位子，讓公職去安排自己的人生。

至於是否會被黨主席蔡英文徵召？林佳龍說，出來選必須要有道理，也要讓人民覺得出師有名，選舉必須考量為誰而戰、為何而戰，如果是為了台灣而戰，即使粉身碎骨也會勇往直前。

在是否回鍋征戰台中市長的議題上，林佳龍表示，台中市的人才很多，綠營內部有許多已經具備擔任市長資格的人，就他來看，現任立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅跟莊競程，都有很好的表現。

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