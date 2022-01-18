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黃偉哲關懷長者拜早年　參訪官田老人養護中心贈春節加菜金

▲台南市長黃偉哲18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

農曆春節將至，台南市長黃偉哲為向長者表達敬老關懷之意，18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包，讓長輩及工作人員提前感受年節歡欣氛圍，黃偉哲特別感謝社會局的志工們付出愛心照顧長者，也祝福全市的長者，大家能健健康康，平安過新年！

▲台南市長黃偉哲18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田老人養護中心目前委託高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，機構住宿區可服務152位長輩，目前入住142人。此外，中心配合長照政策，開辦A級社區整合型服務中心，並設有日間照顧中心及居家服務，另於渡頭社區成立失智照顧據點等，滿足長者多元需求，自2014年開辦以來，每年評鑑均獲甲等成績。

市長黃偉哲表示，台南市65歲以上年長者，每年大概增加13000多人，這個數字是非常非常快的，在2019年的時候是27萬5千人，現在2022年初，預計在2022年年底就會到達32萬人，平均每年以13000人到15000人的數量在增加。面對這麼快速增加老年人口，一定要有更多的資源來關懷他們，台南市要儘快做起來，不管在社區裡面照顧、在機構裡面照顧或是家人照顧，老人家都是需要被關懷的。

黃偉哲特別向在場的社會局志工致謝，並表示希望過年大家展現愛心，多多關懷我們身邊的老人家。黃偉哲市長也強調，為打造資源多元普及、連續整合性的照顧服務，積極推動長照2.0，市府已率先達成全「一區一日照」，目前全市國中學區的日照中心服務涵蓋率亦近八成，為六都第一，預計於2022年將達成「一國中學區一日照」的目標，市府會持續推動老人福利服務與照顧，打造適合長者安居樂活的高齡友善城市。

▲台南市長黃偉哲18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝表示，為了照顧低收弱勢無依老人的晚年生活，安排並補助長者入住機構接受照顧的費用，截至2021年12月底，有1245名長輩公費安置於不同的機構和護理之家內，受到穩定與妥適的照顧。另外，台南市老福機構計有116家，服務供給量為6092床；除住宿式服務外，社會局積極推辦日間照顧服務，截至2022年1月中旬，結合民間設有82處日間照顧中心，每日服務案量達2950人，另籌設中的日照據點將於2022年度陸續開辦41處。

▲台南市長黃偉哲18日上午至公設民營「台南市官田老人養護中心」向阿公阿嬤拜早年、獻上歲末祝福並贈春節加菜金，以及轉發中央給予入住機構低收長者每人1000元的春節紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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