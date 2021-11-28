深夜食堂安啦！桃警超商用餐　教店員怎麼用辣椒水

▲桃園分局為增進超商見警率，鼓勵同仁於夜間時段執行勤務時，可至轄區超商巡守稍事停留用餐。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局為落實強化超商安全維護工作，不但教導守望相助隊、店員使用辣椒水應注意事項，更鼓勵同仁於夜間時段執行擴大臨檢、取締酒駕等專案勤務時，可至轄區超商巡守稍事停留用餐，可兼顧店家及周邊區域安全維護，並可讓夜間值勤的同仁進食補充體力，可謂一舉兩得。

▲鼓勵夜間執勤員警在超商用餐，打造深夜食堂兼顧維護治安。（圖／桃園警分局提供）

27日晚間桃園分局中路派出所所長吳建霖帶班執行擴大臨檢勤務，前往轄內超商嘗試新措施，與同仁各自選用餐點，並藉機跟店員宣導｢快捷鍵報案設定｣及警政署｢110視訊APP報案系統｣，文中里守望相助隊陳武卿隊長率員共同會哨巡簽時交流執勤經驗。

▲▼並教導超商會哨的守望相助隊如何使用防身辣椒水，並傳承給超商店員。（圖／桃園警分局提供）

對於執勤時使用辣椒水問題，陳武卿表示，辣椒水攜帶方便，網路購物或是專賣店就可以買到，如果遇到緊急狀況，至少可以有自保的工具，而且之前都有受過訓練，他相當認同辣椒水可以發揮防身功能的，超商店員則提問有關使用辣椒水的注意事項，陳武卿表示：「不要逆風使用，以免傷到自己」、「噴出後閉氣往反方向移動」、「平時注意放在陰涼處及兒童無法觸及的地方」、「不要噴向火焰」等都是要特別留意的。他強調他有詳閱使用說明書，之前分局教官訓練時也有詳盡解說，所以他帶隊員執勤時都會隨身攜帶辣椒水，現在則傳承給超商店員。

分局長李建民表示，24小時營業的超商內，附設有提款機，一直以來是警方夜間巡守的重點，為使同仁執勤時充分發揮｢一種勤務多種功能｣，分局擬訂新措施兼顧防制犯罪及維護同仁體力，現將夜點費用改為補助同仁至超商自行選用餐點，差額部分將協調警友辦事處補助，除了能使同仁免於空腹執勤，並有效提升見警率，兼顧超商與提款機安全維護。