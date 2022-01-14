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印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

記者葉睿涵／綜合報導

印度西孟加拉邦13日發生了一起特快列車出軌意外，造成至少7人死亡、45人受傷。當局目前已派出邊境安全部隊來協助救援，並救出至少50名傷患，但現場仍有多名乘客受困車廂內。

綜合印媒報導，印度一輛特快列車13日晚間在西孟加拉邦發生12節車廂出軌意外。現場畫面可見，出軌後傾倒的列車車廂七零八落地倒在鐵路軌道上，多名乘客受困車廂內，導致救援部隊必須出動氣體切割機切開車廂，將受困乘客救出。

▲▼印度火車出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度13日發生特快列車出軌意外，造成至少7死45傷。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，列車在事故發生時，正以時速40公里的速度行駛。初步調查顯示，鐵軌可能出現斷裂，才導致這起悲劇發生。一名乘客告訴當地媒體，「我當時突然感受到一陣劇烈晃動，然後車廂內的推車就被翻倒、放在上鋪的行李也到處翻滾，我周圍有不少人受傷。」

當局目前已派出200名印度邊境安全部隊（BSF）成員到現場搜救，現場也有不少警察及民眾正在救援。政府指出，搜救隊已成功救出至少50名乘客。儘管當日的乘客數量因疫情比平時少，但這起意外依舊造成了至少7人死亡、45人受傷。有消息稱，有10名乘客傷勢嚴重。

印度鐵路部長阿什維尼（Ashiwini Vaishnaw）表示，他正在「親自監控」意外的局勢，並將在14日上午抵達現場。他與印度總理莫迪討論後，宣布將為每位意外死者提供50萬印度盧比（約新台幣19萬元）的賠償金，而每位嚴重傷患的賠償金額則為1萬印度盧比（約新台幣3700元）。

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