印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

記者葉睿涵/綜合報導

印度西孟加拉邦13日發生了一起特快列車出軌意外,造成至少7人死亡、45人受傷。當局目前已派出邊境安全部隊來協助救援,並救出至少50名傷患,但現場仍有多名乘客受困車廂內。

綜合印媒報導,印度一輛特快列車13日晚間在西孟加拉邦發生12節車廂出軌意外。現場畫面可見,出軌後傾倒的列車車廂七零八落地倒在鐵路軌道上,多名乘客受困車廂內,導致救援部隊必須出動氣體切割機切開車廂,將受困乘客救出。

▲印度13日發生特快列車出軌意外,造成至少7死45傷。(圖/達志影像/美聯社)

報導稱,列車在事故發生時,正以時速40公里的速度行駛。初步調查顯示,鐵軌可能出現斷裂,才導致這起悲劇發生。一名乘客告訴當地媒體,「我當時突然感受到一陣劇烈晃動,然後車廂內的推車就被翻倒、放在上鋪的行李也到處翻滾,我周圍有不少人受傷。」

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1

當局目前已派出200名印度邊境安全部隊(BSF)成員到現場搜救,現場也有不少警察及民眾正在救援。政府指出,搜救隊已成功救出至少50名乘客。儘管當日的乘客數量因疫情比平時少,但這起意外依舊造成了至少7人死亡、45人受傷。有消息稱,有10名乘客傷勢嚴重。

Bikaner-Guwahati Derailment, West Bengal | Over 200 BSF personnel from the nearest camp reached the spot to carry out the rescue operation.



(Source: BSF) pic.twitter.com/i1OJ9N0Lkv