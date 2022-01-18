創世「寒士吃飽」邁入第32年　動員900義工將愛心年禮紅包送到府

▲第32屆「寒士尾牙」今天全台同步「送禮到家」、為弱勢朋友送暖（下同）。（圖／創世台中院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

為關懷弱勢族群，創世基金會與人安．華山策略聯盟，連續第32年辦理「寒士吃飽‧30尾牙」活動，並因應疫情改以「送禮到家」形式辦理，選於今天農曆12月16日「尾牙」正式開跑，全台同步將年禮及祝福紅包送到植物人家中，給予歲末祝福。

創世等單位的社工、護理師、義工於上午9點出發送禮，鼎力協助活動順利舉行的台中福特九和汽車公司、南屯豬腳麵線、懷恩基金會、台中市300-C1區玉山獅子會及其友會等各行各業代表，也特來共襄盛舉、化身送禮大使，將禮品及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

創世台中院指出，本次活動發送對象為植物人家庭、寒士、街友、清寒單媽及獨居長輩，全台動員約900位義工；年禮內容包含東坡肉、油飯、鮪魚、麻油雙菇、人參糯米雞、麻油杏菇雞、海苔芝麻肉酥共7項過年佳餚，簡易包裝，方便加熱食用，另致贈一份500元應急紅包，希望全台1萬2千名弱勢朋友吃頓飽，平安過好年。

創世基金會指出，去年新冠疫情嚴重爆發，改變每個人的生活，許多產業也深受重擊、勞工被迫放無薪假，窮困家庭苦上加苦；「第32屆寒士尾牙吃飽30」在歲末年終之際和疫情嚴峻之際，希望讓台灣的社會依舊溫暖。