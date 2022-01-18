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行政執行署台南分署　贊助華山基金會「愛心年菜」10份

▲行政執行署台南分署分署長吳祚延，代表台南分署愛心社全體人員，捐贈10份「愛心年菜」，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署分署長吳祚延，代表台南分署愛心社全體人員，捐贈10份「愛心年菜」，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，行政執行署台南分署愛心社，主動積極關懷弱勢長輩，響應華山基金會募集愛心年菜活動，由分署長吳祚延代表台南分署愛心社全體人員，捐贈10份「愛心年菜」，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。

台南分署愛心社希望以有限的資源，幫助社區弱勢的長輩，讓長輩感受到社會大眾的愛與溫緩，同時展現行政執行機關鐵漢柔情的一面。

▲行政執行署台南分署分署長吳祚延，代表台南分署愛心社全體人員，捐贈10份「愛心年菜」，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署吳祚延分署長表示，平日忙於公務，在農曆春節前夕，與台南分署愛心社同仁一起到社區長輩家中送上愛心年菜，相當有意義，除表達關懷社區長輩之意外，更提醒同仁，「公義與關懷」是行政執行機關的核心理念，在執行公務之際，遇到需要協助的民眾時，應結合公私資源，共同協助弱勢義務人渡過難關。

吳站長表示，華山基金會在臺澎金馬約有400個社區愛心天使站，發起「愛老人愛團圓-送愛到家 愛老+1」公益活動已持續19年，自1月18日起至除夕前，全台由站長偕同義工，送上暖心年菜至孤老，讓弱勢長輩感受愛與關懷。

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