台中向陽教育獎表揚逆境小鬥士　新民高中孝子王同學等16人獲獎

▲「2021向陽教育獎」日前頒獎，勉勵16名對社會風氣有良善影響、可作為楷模的學生（下同）。（圖／台中市教育局提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市教育局日前辦理「2021向陽教育獎」頒獎暨感謝捐款人典禮，表揚16名對社會風氣有良善影響、可作為楷模的學生，致贈獎狀及獎助學金1萬元；幾位「向陽小勇士」包括肩擔照顧癱瘓父親和妹妹生活的新民高中王同學，全盲卻音樂才能橫溢、擅長吹奏薩克斯風的市立啟明學校周同學等，每個人的故事都令人動容而勵志。

頒獎典禮於14日舉辦，市府教育局長楊振昇指出，該獎項是由高級中等以下學校，推薦逆境中奮發向上的優異學生，經初複選及實地訪視，評選出16名獲獎學生；其中有家逢不幸卻仍努力不屑懈者，如新民高中王同學父親身體偏癱行動不便，他肩擔照顧父親及妹妹的生活，曾於第6屆大台中少年英雄獎，榮獲「孝德楷模金質獎」。

還有台中高工劉同學，家境十分困苦，但樂觀開朗，參與樂高機器人等競賽及人工智慧科技領域，對資訊科技有高度興趣；東勢國小陳同學雖家裡經濟不佳，卻沒有因此怨天尤人，曾獲日本第50、51回世界兒童畫展特優等殊榮；宜寧高中羅同學小時候在寄養家庭長大，雖曾染上劣習，但師長一路扶持照顧、沒有放棄，因此幡然醒悟、奮發向上。

也有遭受身心障礙折磨者：華盛頓中學沈同學雖出生病危、開刀截肢，但用心復健走路，努力不懈；惠明盲校吳同學雖然看不清楚，但從小樂觀，目前努力學習烹飪、田徑、陶藝及繪畫，期許用剩餘視力克服生活中的挑戰，感受生命中的精彩；霧峰農工王同學曾騎腳踏車受傷，患有失語症及手腳萎縮，並接受復健及語言治療，雖歷經困難，仍希望幫助有需要的人。

市立啟明學校周同學因早產導致視網膜病變而全盲，卻讓他更用心體會和珍惜周遭所有事物，擁有音樂才能，在薩克斯有優異表現；黎明國中蔡同學縱使肢體不協調，花了6年的時間，每天復健努力踏出每一步，對母親懷抱無限感謝。

教育局表示，也有天賦極佳、表現亮眼者，如后里國中林同學擁有極佳運動能力，曾於台中市國民小學田徑錦標賽拿到雙料冠軍及全國小學田徑比賽第6名；教育局同時感謝捐款人無私奉獻，期許帶給處於困難環境的孩子們溫暖及希望，在逆境中秉持不放棄的精神，用生命感動生命。