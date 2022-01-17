花東鐵路雙軌化計畫路線規劃會勘　劉櫂豪要求考量地方意見

▲劉櫂豪會勘花東鐵路雙軌化計畫路線，要求鐵道局路線評估考量地方意見。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪17日邀集鐵道局溫代欣副局長、台鐵局陳仕其副局長前往台東縣卑南鄉嘉豐路段會勘花東鐵路雙軌化計畫路線規劃情形，針對當地農民擔心鐵路路線規劃工程影響農民施做及用地徵收，劉櫂豪要求鐵道局聽取地方意見，在安全無虞的前提下，規劃設計以對農民衝擊最小的方案進行，希望這個攸關台東重大交通建設，在大家努力及配合下，一步步往前推進，如期如質辦理。

劉櫂豪表示，攸關台東重大交通建設花東鐵路全線雙軌化計畫109年已完成環評通過，行政院也正式核定計畫，目前正在做細部設計，俟設計完成後即可正式動工。惟卑南鄉嘉豐地區農民向劉櫂豪陳情，雙軌化計畫部分路線規劃影響農民土地以及後續的農業施做，盼望能作路線調整。

交通部鐵道局強調，鐵道路線出鹿野站後，跨過鹿野溪橋至山里站間，原有軌道轉彎半徑有3處小曲線分別是800M、500M、800M，列車只能以90KM/HR行駛，考量該處線形不佳，因此規劃將轉彎曲線半徑加大至1200M，將可使行車速度提高至130KM/HR，由於調整後，影響當地的農民土地，劉櫂豪要求鐵道局，應於安全考量前提下，聽取地方意見納入評估，期能以對地方衝擊最小的方案進行，同時兼顧鐵路營運，鐵道局允諾儘速重新評估，並向地方說明辦理情形。

劉櫂豪強調，花東鐵路雙軌化計畫能夠解決原本單軌營運必須行車待避問題，對於台東鐵路運能提升有莫大助益，因此特督促鐵道局需如期如質辦理，盼望在各界的努力配合下，一步步往前邁進，改善台東的交通問題。