地下儲槽自主監測系統線上申報　台東環保局：1月底完成以免受罰

▲地下儲槽自主監測系統線上申報，於1月底完成 以免逾期受罰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

加油站業者注意！地下儲槽系統自主監測網路申報的時候到了，台東縣環保局表示，依據「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」規定，地下儲槽系統應於每年1月、5月、9月分3次以網路方式完成自主監測紀錄申報，請業者於1月31日前完成申報作業，以免逾期申報受罰。

台東縣政府表示，為有效防制加油站地下儲槽系統因老舊、地震或人員管理不當等因素，造成儲槽及管線油品洩漏污染土壤及地下水品質，所以呼籲業者能依規定確實做好定期監測及資料申報作業。

環保局指出，為加強管理地下儲槽系統，預防並整治土壤及地下水污染，確保土壤及地下水資源永續利用，期推動事業落實自主管理，適用對象為設有儲存汽油、柴油地下儲槽系統的事業，應依採行的監測方式委託檢驗測定機構進行定期監測，並於每年1月、5月、9月上網申報前4個月之監測資料。

環保局提醒業者應於1月底前至貯存系統申報中心(https://stge.epa.gov.tw/gasstation/c_news/NewsMain.aspx)完成申報作業，若業者未能如期申報，將依水污法處以新台幣6千元以上3百萬元以下罰款並限期改善，請業者們注意申報期限，以免受罰，如有疑問可撥打環保局諮詢專線089-233602 將有專人提供諮詢服務。