快訊／台東民宅晚間火警！室內竄火光　30多歲男明顯死亡

▲台東民宅火警，30多歲男子無呼吸心跳。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者柯振中、楊漢聲／台東報導

台東縣金峰鄉16日晚間傳出火警，壢坵村一處平房民宅因不明原因起火，室內冒出火光、大量濃煙。警消到場後控制火勢、入內搜救，發現一名年約30歲的男性，已經失去呼吸心跳，因為明顯死亡，沒有送醫救治。根據調查，現場燃燒面積約30坪，沒有延燒附近的建築物，詳細起火原因則待火調人員釐清。

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▲▼台東民宅火警。（圖／記者楊漢聲攝）

