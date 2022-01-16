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華南雲系一波波！北部濕冷至週六　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據今天（1/16）中央氣象局17時預報指出，未來一週受到華南雲雨區東移影響，加上東北季風帶來冷空氣，北部、東半部將濕涼一整週，中南部也有局部降雨機會。提醒北台灣民眾，本週出門務必攜帶雨具。

根據中央氣象局資訊，明天週一（1/17）鋒面通過、東北季風增強，週二（1/18）開始華南雲雨區東移，迎風面北部、東半部容易有短暫雨，尤其北台灣天氣又會轉涼；中南部地區也會有局部短暫雨，早晚則偏涼。週三至週四（1/19、1/20）水氣稍微減少，但東半部仍有短暫雨 ，北部地區及中南部山區降雨較局部短暫，屆時中南部平地降雨機率逐漸減小，週三轉為多雲，週四則偶爾可見陽光。

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氣象局也說，週五至週日（1/21、1/23）東北季風減弱，但持續受華南雲雨區東移並有鋒面接近，雖然氣溫略微回升，但水氣不減反增，降雨以北部、東半部為主，中部地區及南部山區亦有局部降雨發生。

另外，氣象局也指出，週二、週三期間若溫度和水氣條件可配合，3000公尺以上高山有降雪機率，民眾若需前往山區還需留意路面結冰、注意相關保暖裝備等。明天下午起隨東北季風增強，離島和沿海也會有8至10級強陣風，海面風浪也會明顯增大，還請沿海作業船隻、民眾留意。

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