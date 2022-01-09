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今明略回溫！週二冷氣團殺到「連凍5天」　北部探10度時間點曝

▲▼天氣 變天 冬北季風 冷氣團 低溫 路上行人 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局預估週二冷空氣上看「強烈大陸冷氣團」，北部將連凍五天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今天（1/9）持續受東北季風影響，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天北部、東北部、東部整天仍較涼，其他地區則是早晚偏涼。清晨各地低溫約在13至16度間，北部至東半部白天高溫則在18至20度，中南部和東南部溫暖，白天高溫則可來到23至27度。此外，受東北季風影響，迎風面的北部、東半部今有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨發生。

陳伊秀說，明天至後天清晨（1/10、1/11）東北季風稍微減弱，各地高溫可回升1至2度，但須留意受到華南雲雨區東移影響，各地雲量、水氣較多，北部高溫僅略回升至18、19度間，中部高溫則可回升到24度，南部高溫則和今日差不多，但即便白天回溫，但清晨各地低溫仍在15至18度間。

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但經短暫回暖後又要變天，陳伊秀分析，週二白天開始強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，預計將連冷5天，至本週末（1/15）均受冷氣團影響。週二白天強冷空氣南下，北部高溫不升反降，預估週二晚間至週三（1/12）清晨最冷，屆時台南以北至東北部低溫下探10至12度，局部山區、沿海空曠地區不排除更低，中南部低溫也僅有14至15度；白天北部高溫均不超過15度，中南部則在18至20度。

陳伊秀說，週二至週三間冷空氣強度有機會達到強烈大陸冷氣團，但預計週四開始低溫會略回升，但強度仍會達大陸冷氣團等級。週四至週五間，台南以北至東北部低溫仍在13至15度左右，白天高溫同樣略回升可來到17至18度。

另外，陳伊秀也表示，週二報到的冷氣團挾帶的水氣不多，但期間迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨發生，中部山區也有零星短暫雨，降雨多集中在迎風面，其他地區則為多雲到晴。
 

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