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好天氣剩今天！北部未來一週濕冷　低溫14度最冷時間點出爐

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受華南雲雨區東移影響，北台灣將迎來濕冷的一週。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（1/16）11時最新預報，預報員趙竑表示，今天白天各地回溫較溫暖，雖然各地清晨低溫仍在13至17度間，但白天開始，北部、東北部、東部高溫都可回升來到20至22度，中南部和東南部更溫暖，高溫可達24至28度。

趙竑說，今天中午過後北方水氣漸漸影響台灣，且東北季風將緩緩增強，下半天開始大台北地區、東北部宜蘭等地又會有局部短暫雨發生，其他地區仍屬多雲到晴。

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趙竑分析，明天週一（1/17）開始東北季風影響且鋒面通過，預計後天週二（1/18）開始到本週六（1/22）均受到華南雲雨區影響，北部將迎來濕濕冷冷的一週。期間北部和東半部均有短暫雨發生，中部地區、南部山區也有局部短暫雨，其中又以週一和週二兩天水氣最多，預計南部平地偶爾也會出現毛毛雨。

另外，明天起東北季風南下將影響至週四（1/20）。趙竑談到，期間北部濕涼，最冷的時間點則在週一晚間至週二清晨，北部、中部低溫下探14至16度。受東北季風影響期間北部白天高溫僅有16至19度、中部20至22度、南部23至25度。

趙竑表示，週五至週六（1/21、1/22）東北季風將減弱，但此時仍受華南雲雨區影響，因此北部溫度回升不明顯，高溫約可回升1、2度，來到21度左右，中南部高溫則不受影響。
 

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