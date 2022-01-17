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劍潭活動中心收確診者！今爆97人續留上課　導遊協會明起換場地

▲▼北市加強版專責劍潭青年活動中心防疫旅館，即刻啟動。（圖／Facebook／柯文哲）

▲北市徵用劍潭青年活動中心收治輕症患者，導遊協會聲明，今天雖有學員在內上課，但分屬不同棟。（圖／Facebook／柯文哲）

記者許維寧／台北報導

有民眾反應中華民國導遊協會近日辦理相關課程，上課地點卻選在有收治新冠肺炎輕症患者的劍潭青年活動中心，學員擔心有染疫風險。對此，中華民國導遊協會則回應，學院上課大樓與收治患者的住宿大樓不同棟，空調全面獨立，今天（1/17）已向學員說明，但考量到學員仍會擔心，因此今天課程至下午17時結束後，明天的課程會展轉移到他處辦理。

今有民眾反應，自費報名參加中華民國導遊協會課程，希望取得相關證照，但上課地點卻是在有收治新冠肺炎輕症病患的劍潭青年活動中心，即便不會接觸到患者，但擔心仍會接觸到清潔員、工作人員等，恐有染疫風險。

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對此，中華民國導遊協會秘書杜鴻安表示，協會早先已預定了劍潭青年活動中心做為培訓地點，但15日台北市政府才宣布徵用劍潭青年活動中心當作加強版防疫專責旅館，並優先收治新冠肺炎輕症患者，但患者使用的大樓和上課大樓一開始就分屬不同棟，空調也全面獨立。

杜鴻安說明，有鑒於學員仍有疑慮，15日北市府宣布徵用後，協會已經決定更換上課場地，因為時間緊迫又碰上週末，因此來不及和學員通知。

杜鴻安談到，今天於劍潭青年活動中心的課程預計於17時結束，明天開始97名學員就會移至他處上課，且今天場地路線均有實施分流，學員不會和工作人員等混流出入，也已請活動中心再和學員說明動線、防疫等措施。該期室內課程僅剩下一天，明天轉往他處上課後將剩下戶外課程，均會轉往室外辦理。

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