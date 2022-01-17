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全國僅5人！一步一腳印　花蓮照管專員劉瑞華勇奪金點英雄獎

▲▼花蓮富里鄉劉瑞華照管專員接受表揚並獲頒社區金點獎。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮富里鄉劉瑞華照管專員接受表揚並獲頒社區金點獎。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部日前於國父紀念館隆重舉辦「第七屆社區金點獎」表揚典禮，在全國激烈競爭下，位於花蓮縣最南端富里鄉服務4年之久的劉瑞華照管專員，憑藉熱誠、豐富經驗和傳承使命返鄉服務，勤走部落訪耆老，積極應變幫助個案，一路過關斬將，一舉奪下第七屆社區金點英雄獎的殊榮。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，社區金點獎項分為金點之星（團體獎）及金點英雄2大獎。第七屆將近300個團體或個人報名，僅45人得獎。其中社區金點獎-金點英雄選拔（個人獎-照管人員組）需3年以上服務年資及具備levelⅠ、Ⅱ、Ⅲ證照方才具備初選資格，全國照管人員參賽踴躍，第一階段僅10人進入初審，派駐富里鄉衛生所長照分站照管專員劉瑞華，脫穎而出中選，又經實地訪查及線上評審三階段關卡，成功拿下全國僅5席次之大獎，恭喜獎落花蓮，長者之福。

▲▼花蓮富里鄉劉瑞華照管專員接受表揚並獲頒社區金點獎。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
劉瑞華照管專員回憶畢業後在北部擔任護理師時，剛好業務調動到護理之家，自己父母漸漸老邁，因此，有了返鄉做長照服務的念頭，現在已經成為家鄉最資深的照專。一開始因在地民眾不熟悉長照業務，推廣並不順利，所以改變策略先聊天互動，再慢慢引導個案使用居家服務。

有位智能障礙的個案，主要照顧者是哥哥與母親，哥哥小中風，母親年邁無力照顧，個案又排斥陌生人，偕同村長到宅訪視，初期規劃以餐食服務優先介入，增加訪視次數以取得個案信任，再推居家服務，協助身體清潔及日常照顧，費盡心力找到能說族語的照服員，在瑞華的陪同下開始提供服務，因為有相同語言讓服務更到位，相對讓這個家庭能在地安老。也因為瑞華充滿誠意的態度，讓長照在富里鄉深耕發芽。

▲▼花蓮富里鄉劉瑞華照管專員接受表揚並獲頒社區金點獎。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

劉瑞華照管專員奪下全國僅五座的殊榮。
 
富里雖處於花蓮最南端，但照顧溫度不變。當時長照資源極其匱乏，僅有1家居家服務單位，但，熱忱勇敢如她，一步一腳印地走訪社區、拜訪社區重要人士、細細盤點社區資源，將在地長照資源一針一線的編織起來，如今，已有17家居家服務單位、2家交通接送服務單位及2處失智據點、2處社照C、4處文健站及失能個案居家醫師等資源，共同攜手服務在地長者，長照使用率大大成長了3倍，現有300多個家庭受惠，她期許自己成為老大人的守護天使。
 
朱家祥讚許劉瑞華照管專員願意用自己的專業與生命，照亮及守護花蓮最南區的長輩，花蓮縣已有7個鄉鎮65歲以上長者比例已大於20%進入超高齡社會，長照服務的出現，改善了許多生活困境需要幫忙的人，在這感情慢慢流失的現代社會中，請不要吝嗇於向我們尋求協助，呼籲拿起電話撥打1966長照專線，長照2.0，服務零距離。

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